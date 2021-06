Jennifer López PERDERÍA millones de dólares a causa de su ROMANCE con Ben Affleck; éste es el motivo

El romance entra la cantante estadounidense Jennifer López y su actual pareja Ben Affleck parece ir de maravilla a excepción de que su relación podría traerles grandes problemas, incluso, pérdidas millonarias.

¿Cuál es la razón?

De acuerdo con medios locales, los altos ejecutivos de la plataforma de streaming Netflix han mostrado una gran preocupación debido a que supuestamente han salido denuncias en contra del actor, cosa que podría afectarlo a él y J-Lo.

El también director, Ben Affleck fue muy amigo de Hervey Weinstein, quien fue condenado a 23 años de prisión por delitos de abuso sexual reiterado.

Además, la actriz Rose McGowan declaró en un reportaje exclusivo de The New York Times que Ben conocía perfectamente lo que hacía su amigo, pero mintió al decir que no sabía nada al respecto.

¿Qué podría pasar tras las denuncias?

Si las denuncias son ciertas, la Reina del Bronx se vería sumamente afectada, pues perdería el recién contrato que hizo con Netflix por 150 millones de dólares para producir películas y documentales de su carrera.

Además, afectaría la promoción de algunas marchas que la intérprete de “Get Right” promociona, pues habría una caída de ventas.

A pesar de esto, aún no se ha confirmado que las denuncias contra el director sean ciertas, por lo que habrá que esperar más al respecto.

Mientras tanto, la pareja se ha mostrado sumamente feliz, pues recientemente unas imágenes revelaron que pronto planean vivir juntos, ya que J-Lo fue vista cerca de la zona donde vive el actor buscando una nueva escuela para sus hijos y se les ha captado muy acaramelados y contentos.

Con información de The New York Times e INFOBAE

PAL