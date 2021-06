Hija pequeña de Valentín Elizalde en contra de la demanda a su abuela por la herencia de su padre, esto fue lo que dijo

Valentina Elizalde, hija menor del fallecido cantante Valentina Elizalde se pronunció en contra de la demanda que sus hermanas Gabriela y Valeria desean entablar en contra de Doña Camila, abuela de las jóvenes.

El motivo de la demanda es porque las hijas de “El Gallo de oro” reclaman la herencia que le dejó su padre y que aseguran por años han luchado para obtener y que su propia familia les ha negado.

Mientras que Valentina, asegura no estar de acuerdo con las acciones que han tomado sus hermanas y a través de sus redes sociales envió un comunicado en la que da a conocer su postura.

“Sobre la demanda que mis hermanas quieren entablar en contra de mi abuela Camila, me duele mucho que la estén demandando solo por dinero y propiedades. Mi abuela siempre nos dijo que ella nos iba a dar lo que nos tocara cuando se presentara el testamento, pero mis hermanas no estaban de acuerdo; mi abuela siempre nos trató con amor y nos dice las cosas como son. Me parece incorrecto que traicionen a mi padre solo por dinero”, comentó en la primera parte del documento.

Después expuso que a su parecer Valentín Elizalde nunca hubiera estado de acuerdo en que sus hijas estuvieran en contra de Doña Camila, y que si el cantante estuviera vivo no le gustaría que la familia estuviera distanciada por algo como el dinero o los bienes.

“Mi padre quiso que nos lleváramos bien y que siempre estuviéramos juntas y esta situación solo mancha su memoria. Sé que mis hermanas son tan herederas como yo, por eso les pido por la sangre que nos une que hablemos cara a cara y arreglemos este asunto tan penoso entre nosotras sin terceros metidos en el medio, ya que somos adultas y tenemos que cuidar el legado de nuestro padre”, dijo.

La joven de 17 años también compartió una historia en Instagram, en la que parece sostener la mano de su abuela y escribió. “No te dejaré sola abuelita, te amo”.

Utilizó sus redes para dar su postura. Foto: @valentina__elizalde

Segunda parte. Foto: @valentina__elizalde

GB