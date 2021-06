¿Reconciliación? Adamari López y Toni Costa juntos de vacaciones en Italia | FOTO

Adamari López y Toni Costa anunciaron su separación en mayo pasado, aunque señalaron tener una excelente relación debido a su hija, Alaïa, ahora despertaron los rumores sobre una reconciliación por algunos videos compartidos por el bailarín en su cuenta de Instagram.

En mayo pasado la conductora de “Hoy Día” compartió un video en sus redes sociales en el que comunica la decisión que tomaron como pareja de separarse luego de 10 años juntos ante los problemas que tenían en la relación, mismos de los que ya se habían iniciado rumores por infidelidad.

Adamari López y Toni Costa con su hija Alaïa. Foto: Instagram

“Es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida”, es parte de lo que dijo la conductora.

Tanto Toni Costa como Adamari López indicaron en su momento que se trataba de una “reevaluación” de su matrimonio, por lo que no descartaron que más adelante podrían reconciliarse y esto ha dado pie a nuevos rumores sobre que la pareja se encuentra junta una vez más.

Vacaciones de Toni Costa y Adamari López

Toni Costa y su hija pasaron algunas vacaciones en España de donde es originario el bailarín; sin embargo, ahora disfrutan de la paradisiaca Isla de Capri donde, al parecer, fueron alcanzados por Adamari López para estar juntos una vez más en familia.

En sus historias de Instagram, Toni Costa muestra a su pequeña hija mientras viajan en un yate, pero también se puede ver a la conductora que está a bordo con ellos luciendo su impactante figura con diminuto bikini.

Aunque los rumores de reconciliación no se hicieron esperar, algunos fans de la pareja han asegurado que podría tratarse de un reencuentro familiar por su hija Alaïa ya que ambos tienen una excelente relación y no de uno de pareja.

