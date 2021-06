¿Adamari López vuelve con Toni Costa? La ven muy contenta y ¡con su anillo de compromiso!

Mucho se ha dicho de la relación de Adamari López y Toni Costa, muchos de sus fans creyeron que no habría una reconciliación, pero la puertorriqueña hizo algo que da a entender que podría haber un reencuentro amoroso. Y es que volvió a usar su anillo de compromiso. Esto se vio durante un video en el que Ada compartió con sus fans que estaba muy feliz por irse de viaje.

¿Irá a alcanzar a su ex en España? Todo parece indicar que sí, pues hace unos días el mismo Toni Costa aseguró, antes de viajar a su país natal con su hija Alaïa Costa, que Ada los alcanzaría días después en Valencia; aunque ninguno de los dos ha confirmado esto.

Los fans leyeron entre líneas en las historias de Adamari López

Los seguidores que en las últimas historias de Instagram de la conductora de Hoy Día se le ve actuar de manera sospechosa y un tanto pícara mientras anunciaba que se iría de vacaciones, además de que en su dedo anular parece llevar el anillo de compromiso con el que hace unos años le pidió Toni Costa que fuera su esposa, por lo que creen que la relación avanza hacia una reconciliación.

Y es que, para todos tomó por sorpresa la ruptura sentimental de una de las parejas más amorosas del medio artístico; su historia hacía creer a las personas que el amor verdadero existe.

Se pensó que no habría una vuelta atrás

En las últimas semanas surgió la teoría de que Toni Costa engañó a Ada, incluso con varios hombres, lo cual ha sido desmentido por el mismo Toni, quien siempre se mostró firme y esperanzado en que tarde o temprano van a arreglar sus problemas y estarán juntos de nuevo. Toni aseguró recientemente que Adamari López es el amor de su vida, e incluso le aseguró que el asunto de su boda no estaba aún perdido, y confiaba en que algún día cumplirán sus intención de llegar al altar.

Se comprometieron en 2014, pero no se casaron. Foto: Especial.

También expuso que él está poniendo todo de su parte para volver con Ada, dijo que, de no ser así, siempre los unirá el amor por su hija y procurarán ser los mejores padres en donde quiera que estén. “El tiempo dirá lo mejor para cada uno. Yo siempre he querido, y ella también, pero es un proceso que estamos pasando como pareja y hay que respetarlo, y el tiempo dirá, y ella también. Y si tiene que ser para estar juntos, lo estaremos, y si no, es porque es lo mejor para cada uno por separado, quién sabe. Lo que no podemos hacer es forzar, es dañar”, puntualizó.

msb