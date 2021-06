Eva Daniela revela cómo la conquistó Juan Osorio; "superó mis expectativas", asegura

Fue el mes de mayo pasado cuando Juan Osorio dio a conocer que había iniciado una relación con Eva Daniela, una joven actriz de 27 años, la cual aseguró, le había robado del corazón. La intérprete es una de las protagonistas de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, cuyo productor es precisamente Juan Osorio, de 63 años.

Desde entonces la polémica se encendió, sobre todo debido a la diferencia de edad entre ambos, ya que la joven actriz es 37 años menor que el famoso productor. A partir de entonces la prensa comenzó a especular acerca de cómo surgió el amor entre ambos y para responder a estos cuestionamientos la revista TV Notas realizó una entrevista a Eva Daniela quien fue muy clara al asegurar que había encontrado al amor de su vida.

“El amor llegó y superó mis expectativas”, habría declarado la joven y guapa actriz, quien no dudó además en señalar que Juan Osorio es el amor de su vida, pues ve en él a un hombre que admira y respeta mucho, eso sin contar el gran amor que asegura sentir por él: “Me siento muy contenta, realizada, encontré al hombre de mis sueños que me da mi lugar, que quiere estar conmigo, me procura, me respeta, lo admiro y nos amamos mucho”, declaró.

Defenderá su amor pese a las críticas

Tanto Juan Osorio como Eva Daniela han estado bajo los reflectores de la prensa, sobre todo luego que el famoso productor hiciera oficial el romance, sin embargo, la joven actriz asegura que no le molestan las críticas y que pese a todo defenderá su amor pues Osorio es el hombre de su vida.

En mayo pasado el exesposo de Niurka declaró al periodista de espectáculos, Mario Discua, de Maxine Woodside, que su joven pareja sentimental está muy enamorada de él, algo que también confirmó Eva Daniela en su más reciente entrevista. En la cual además les dio un consejo a sus seguidores y en particular, a sus fans:

“Si encuentras a alguien que realmente puedes amar, debes defender tu amor con uñas y dientes, es muy difícil encontrar realmente el amor y ya cuando lo encuentras pues cuidarlo día a día, jamás confiarte. Cada día irte reinventando y encontrar nuevas formas de enamorar a esta persona”, declaró la actriz a la publicación. Por lo que no hay duda que seguirá defendiendo sus sentimientos por encima de las críticas e incluso, junto a su pareja, ya han sugerido que planean llevar su relación sentimental a otro nivel.

