Fernanda Castro defiende a Peña Nieto de las críticas y reveló lo que extraña de vivir en “Los Pinos”

Fernanda Castro, la hija de la actriz Angélica Rivera, fue entrevistada recientemente por la prensa y cuestionada sobre las críticas que recibió junto a sus hermanas, cuando las tres habitaban la residencia oficial de Los Pinos, junto a su famosa mamá, el expresidente Enrique Peña Nieto y los hijos de éste.

La joven estudiante de música ya había compartido previamente sus impresiones sobre esta etapa de su vida en que eran perseguidas por la prensa y vivían constantemente bajo la exposición pública, no obstante, en esta ocasión quiso recordar algunos aspectos positivos de su estancia en la ahora exresidencia presidencial.

Fernanda Castro aseguró tener muy buenos recuerdos de su paso por Los Pinos y se mostró agradecida con quien fuera esposo de su mamá, el expresidente Enrique Peña Nieto: “Sí, sí, yo estaré con él agradecida toda la vida, igualmente, siempre fue un trato con mucho cariño”, declaró la joven durante la entrevista.

“El Güero” Castro agradeció el apoyo de EPN hacia sus hijas

Las declaraciones de Fernanda Castro, la segunda hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, recordaron las palabras que dedicó su papá recientemente, dirigidas también al exesposo de la actriz Angélica Rivera: “Sí tuve el gusto de conocerlo (a Enrique Peña Nieto). Siempre lo he dicho, le voy a agradecer el hecho de cómo trató a mis hijas,” declaró el productor durante una reciente entrevista en el programa Hoy.

“El Güero” Castro también destacó que el político nunca hizo una distinción entre sus hijos (Paulina, Alejandro y Nicole Peña Pretelini) y sus hijas, quienes mantuvieron siempre una buena relación: “Nunca hizo una diferencia, para mí eso era lo importante, nunca hizo una diferencia entre mis hijas y sus hijos”, aseguró.

Fernanda Castro, de 22 años, evitó referirse a su mamá, Angélica Rivera, durante la entrevista ya que, aseguró, respeta la vida privada de la actriz. N obstante, en meses recientes la joven estudiante sí se refirió a los mejores momentos que pasó en Los Pinos y habló acerca de lo que más extraña de vivir ahí:.

Fue en sus redes sociales en donde contestó algunas preguntas que realizaron sus seguidores: “Me gustaban mucho los jardines porque estaban enormes y hermosos todo el tiempo. Si pueden verlos, vayan a verlos”, indicó. Y también declaró que había muchas cosas le disgustaron.

Finalmente, respecto a las críticas que tanto ella como sus hermanas recibían cuando vivían en Los Pinos, Fernanda Castro señaló que no les afectan: “Creo que lo más importante es que tú escoges las batallas que quieres luchar, y los problemas que quieres que te importen, entonces las cosas que nos comentan, como no son de verdad, no nos afectan. El hate es algo que tú reflejas, como tú reflejas lo que haces y lo que dices, por inseguridades tuyas, mismas, y cuando le mandas odio a alguien, es porque hay algo mal en ti y al final todo se regresa. Yo creo mucho en el karma,” concluyó.

