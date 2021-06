Danna Paola calienta estreno de Idiota con Morat; esto sabemos de su colaboración

A tan solo unas horas de estrenar una nueva canción en compañía de Morat, la famosa boy band colombiana, Danna Paola ha colapsado sus redes sociales. Sus fans, impacientes, esperan que "Idiota" se reproduzca para poder dar paso a lo que, probablemente, será uno de los grandes éxitos de este verano. A pesar de que Morat ya ha participado en colaboraciones con Alejandro Fernández, Reik y hasta Sebastián Yatra, la unión entre los parceros y la mexicana tiene al público a la expectativa.

Por su parte, las fans de la banda están dispuestas a posicionar esta canción como tendencia a nivel internacional y han convocado a diferentes países de Latinoamérica para que escriban tuits con la frase "como un idiota" y con la etiqueta "#IdiotaMoratXDannaPaola". Este es el mismo hashtag que ha usado la cantante para calentar las redes y motivar a sus más de cinco millones de seguidores en Twitter a permanecer pendientes de su próximo estreno.

¿Cuándo podrá escucharse la nueva canción?

De acuerdo con la información compartida en plataformas digitales, en México podremos acceder a este lanzamiento a partir de las 16:00 horas, al igual que Perú y Colombia. Por su parte, Los Ángeles, Honduras y Costa Rica podrán acceder a ella desde las 15:00 horas. Chile, Venezuela y Miami la escucharán a las 17:00 horas, Argentina, Brasil y Uruguay a las 18:00 y España hasta las 23:00, debido a la diferencia de horario.

Danna Paola será la estrella invitada y su voz se unirá con el talento de Juan Pablo Isaza, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Martin Vargas, los integrantes de Morat, una agrupación de música folk que saltó a la fama desde el 2011 a nivel local. No fue hasta 2015 que lograron el reconocimiento internacional con "Mi nuevo vicio", la canción en la que colaboraron con Paulina Rubio y que les valió un Disco de Platino Digital.

La colaboración fue anunciada el último día de mayo. Foto: Twitter

@dannapaola

Danna Paola y Morat

A pesar del furor, esta no será la primera colaboración entre los artistas, pues para 2020 unieron sus voces en una nueva versión del villancico "Dulce Navidad". El teaser de la canción fue lanzado el día de ayer y, hasta el momento, cuenta con más de 400 mil visualizaciones. El ritmo de al canción parece ser una mezcla entre el folk característico de Morat y los ritmos urbanos en los que se ha enfocado Danna Paola durante los últimos años.

"Yo nunca te olvidaré y no tiene sentido intentarlo, porque un amor así no llegará otra vez, porque un amor así solo llega una vez. Yo nunca te olvidaré y tu recuerdo me está matando. Y aunque un amor así no llegará otra vez, como un idiota sigo buscando" son las frases del coro que hemos podido escuchar.

Noticias Relacionadas Danna Paola enamora a sus fans bailando en mini short y al ritmo de Luis Miguel: VIDEO

aar