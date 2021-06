Netflix: 5 Dramas asiáticos para principiantes que puedes ver este verano

¿K-Dramas, J-Dramas, dramas LB y C-Dramas? Descubre los diversos géneros de doramas que puedes ver en Netflix. Si solo eres fan de los dramas coreanos o eres una novata de estas series, aquí te dejamos las mejores recomendaciones para que explores la diversidad de historias asiáticas.

Aunque los K-Dramas son los que tienen mayor presencia, hace tiempo que Tailandia ha ido ganando terreno gracias a sus historias BL como "2gether Series" o "Love By Chance". China también compite con títulos como "The Untamed" o "Meteor Garden", una de las versiones de Boys Over Flowers.

Netflix no solo apuesta por el contenido coreano, también lo hace con dramas asiáticos de diversos géneros. Los J-Dramas, C-Dramas y Dramas BL se han convertido en una alternativa para aquellas fans que desean explorar nuevas tramas o iniciarse en el mundo de los doramas.

5 Dramas asiáticos que puedes ver en Netflix

Castigador de demonios

C-Drama de fantasía que narra la vida de Zhong Kui, un hombre que aparenta ser un panadero; sin embargo, solo es su fachada de día, ya que de noche, se convierte en un luchador de demonios, pues es la representación de un dios. Además, debe lograr que la reencarnación de su amada recupere la memoria de su vida pasada.

Good morning call

El J-Drama de romance escolar narra la vida de una joven estudiante que cumple su sueño de independizarse y consigue su primer departamento; sin embargo, por error del dueño, terminan viviendo con otro chico que también rentó el lugar. Su nuevo roomie es el chico más popular del colegio, quien es grosero y reservado. Ambos hacen una apuesta para ver quién se queda y quién debe mudarse.

El patito feo que surco los cielos

Dorama japonés que narra la vida de Ayumi Kohinata, una chica tímida y linda que estudia la secundaria. Cuando está por tener su primera cita, es testigo del suicidio de una de sus compañeras, una chica rellenita y poco popular. Después del accidente, la protagonista se despierta en el hospital, pero descubre que ahora está en el cuerpo de Zenko, la chica que supuestamente murió.

Your Name Engraved Here

Drama BL de Taiwan que narra la vida de dos estudiantes en la época de 1988. Cuando coinciden en la banda escolar, comienzan una relación de amistad que poco a poco se ha convirtiendo en algo más que los confunde. Cuando uno de ellos se enfrenta a tales sentimientos, decide fingir y se separan durante años, cuando se reencuentran, reviven los viejos sentimientos de un amor prohibido.

La vida racional

C-Drama protagonizado por Dylan Wang, la trama gira en torno a una joven que aspira a ser vicepresidente de la empresa donde trabaja. Sin embargo, debe enfrentarse a un triángulo amoroso con su exnovio, además de superar el machismo y una industria dominada por hombres.

