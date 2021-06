Ixpanea denuncia a Yayo Gutiérrez ante la Fiscalía de Delitos Sexuales; "se hará justicia", asegura

La youtuber Ixpanea, quien en enero de este año acusó de abuso al también influencer Yayo Gutiérrez, compartió este domingo la denuncia que interpuso en su contra ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A través de sus redes sociales, Ixpanea hizo pública la denuncia legal que realizó la mañana del pasado viernes 25 de junio. En una serie de notas, la influencer de 28 años de edad aseguró que todos estos meses tuvo en silencio el proceso legal porque no quería entorpecerlo.

"Yo no digo mentiras (...) No es fácil. Una denuncia no son enchiladas, menos cuando se trata de algo tan delicado o tiene familia con poder o tienes al antiguo 'gremio' de YouTube tapando el sol con un dedo (...), se lee en el comunicado de Ixpanea.