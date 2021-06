Danna Paola revela qué piensa de Eiza González: ¿rivalidad o admiración? | VIDEO

Danna Paola, quien este miércoles 23 de junio celebra su cumpleaños número 26, habló acerca de su compatriota Eiza González, quien este año se convirtió en la más taquillera de Hollywood y que pudimos ver en películas como Descuida, yo te cuido (2020) y Godzilla vs. Kong (2021).

Eiza González es una de las estrellas mexicanas más talentosas de los últimos años, no por nada la crítica especializada la considera "la nueva Salma Hayek". La actriz y cantante dio el gran salto de las telenovelas mexicanas a la pantalla grande en Hollywood, algo que no ha dejado pasar Danna Paola.

Durante una entrevista con la periodista Linet Puente, del programa Ventaneando, la intérprete de "Mía", no dudó en expresar todo el cariño y admiración que siente por la estrella de Baby Driver (2017), afirmando que es una mujer que le abrió la puerta como mexicana y a la que describió como "alguien que tiene una luz y una esencia muy únicas".

"La admiro tanto y me hace sentir tan orgullosa ver todo lo que está logrando y ver justo que está en la onda de: 'Yo estoy haciendo mis cosas y a mí no me metan con nadie'. Estaría increíble hacer algo juntas, me encantaría", expresó Danna Paola, dejando abierta la posibilidad a una colaboración en el futuro.