Mamá de Geraldine Bazán habla de su nuevo yerno; ¿son cercanos?

Luego de que Geraldine Bazán sufriera un divorcio en 2019 con Gabriel Soto y que posteriormente intentará mantener una relación con Santiago Ramundo, la actriz mexicana se ha mostrado muy abierta al amor con su nueva pareja, con el empresario Luis Murrillo.

En redes sociales, ambas personalidades han dado mucho de que hablar pues no han parado de mostrar el amor que se tienen el uno al otro, pero al parecer ella no lo ha presentado oficialmente a su familia, pues su madre, Rosalba Ortiz asegura que no lo conoce.

Doña Rosalba no negó que la persona que aparece junto a Geraldine sea su nueva pareja, aunque aclaró: “Cuando me lo presente yo les platicaré. Ya lo vi en una foto, pero no lo conozco personalmente”.

Pero la señora Ortiz hizo un fuerte llamado a su hija y su ex yerno Gabriel Soto. “Supongo que mi hija sabe escoger bien, aunque después le salen… sabe con quién se casa, pero no con quién se divorcia”.

La madre de Bazán no perdió la oportunidad de mandar una contundente advertencia a la actual pareja de la actriz mexicana.

“Lo que me interesa es la estabilidad de mis nietas, que no las anden exhibiendo ahí en paparazzis”, señaló a reporteros en el show musical “Sie7e”.

Pide apoyo a Eleazar Gómez

Cambiando radicalmente de tema, la madre de Geraldine también aprovechó para pedirle a los reporteros que apoyen a Eleazar Gómez en su próximo lanzamiento musical.

“Por favor apóyenlo el día 6 (de julio), él ya había grabado un disco completo, bueno no sé de cuantos (temas) ahora, y sí, precisamente hizo un video. Él sigue trabajando, buscando, nació en los escenarios, y no sabe otra cosa qué hacer, por eso denle la oportunidad de hacerlo”, remató.

Con información de Agencia Mex

