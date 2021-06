Kendall Jenner: Así terminó la nariz de su novio tras terrible golpe que sufrió; ¿Qué dijo la menor de las Kardashian?

La noche de ayer se vivió un gran drama en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona. Ahí Devin Booker, el novio de Kendall Jenner recibió un fuerte golpe en la nariz y en el estadio se vivieron momentos de pánico y nerviosismo.

En el tercer cuarto del juego, el novio de Kendall Jenner recibió un cabezazo en la nariz y cayó al suelo. En el momento en el que se levanto, estaba escurriendo sangre y tuvo que irse de la duela para ser atendido.

En el estadio no estaba Kendall Jenner, que vive en Los Angeles, pero sí estaba viendo el partido en televisión y vivió momentos muy difíciles, intentando saber cómo se encontraba su novio. Afortunadamente, regresó al juego y ayudó al triunfo de los Suns en las finales de la Conferencia Oeste de la NBA.

"Es mi novio", dijo Kendall Jenner

Aunque ha pasado casi un año de relación entre el basquetbolista y la modelo, aún no se había dado ningún comentario de ninguna de las dos partes. En el programa Keeping Up With the Kardashians, Kendall Jenner hizo oficial su relación con Booker y dio la razón por la que esperó un año antes de hacerlo.

Jenner reconoció que siempre le ha gustado el basquetbol y que se toma muy en serio a Devin Booker. Dijo "Sí, es mi novio". También explicó su decisión de mantener alejadas a sus parejas de la vida pública, aseguró que siempre le ha funcionado así y que hace más fácil su vida diaria. "Creo que hace mi vida mucho más fácil y nuestra relación mucho mejor, para ser honesta", explicó.

Tras el accidente de ayer, Devin Booker mostró la lesión que tiene en la nariz. Los médicos deberán esperar para que se desinflame y se sepan las verdaderas consecuencias del golpe.

Devin Booker terminó con la nariz muy inflamada

FOTO: Twitter

