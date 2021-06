Mariana Echeverría recibe críticas por su peso; responde con espectacular FOTO y poderoso mensaje

La conductora y actriz Mariana Echeverría dejó clara su postura ante las críticas que ha recibido por subir de peso debido a su reciente embarazo. A través de su cuenta de Instagram mandó un poderoso mensaje a sus fans y presumió su belleza con una espectacular foto.

Echeverría lleva varios años participando en programas de comedia, pero ganó gran fama al ser parte del elenco de "Me caigo de risa" (MCDR). El pasado 10 de junio cumplió 37 años y está casada con el futbolista Oscar Jiménez, quien juega para las Águilas del América, con quien tuvo un niño a quien llamaron Lucca.

Luego de participar en la última temporada de MCDR, la actriz fue llamada para formar parte de los concursantes en "Las Estrellas Bailan en Hoy", donde ha mostrado sus mejores pasos junto a su pareja de baile, el conductor del matutino de Televisa y también actor Lambda García.

La actriz ha conquistado a sus fans con su carisma. Foto: Especial

Pero desde que regresó a la televisión, luego de recibir a su hijo Lucca, en octubre del año pasado, Mariana ha recibido críticas por subir de peso , por lo que desde hace varios meses decidió someterse a diversos tratamientos y rutinas de ejercicio para comenzar a perder los kilos de más.

Así responde Mariana a quienes la dijeron gorda

Sin embargo, este viernes la actriz volvió a revelar que siguen las criticas y afirmó que la han llamado gorda, por lo que decidió publicar un par de fotos en las que luce espectacular, y mandó un mensaje poderoso a sus fans, asegurando que más allá de bajar de peso ella está feliz con los logros que ha obtenido recientemente.

A pesar de que hace unos días generó polémica por ser parte de los famosos que emitieron mensajes en sus redes sociales apoyando al Partido Verde Ecologista de México en plena veda electoral, Mariana sigue cosechando éxitos y es una de las favoritas del concurso de baile.

"YO me siento feliz, yo me siento plena , yo me siento guerrera, y me siento muy satisfecha con lo que he trabajado, (...) gracias a todos por sus mensajes de apoyo a los que me han seguido a lo largo de este reality. Vamos a la final vivan los cuerpos perfectamente imperfectos", escribió la conductora, respondiendo así a las críticas por su peso.

Mariana lanzó un poderoso mensaje con su foto. Foto: Especial

