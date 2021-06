A Horacio Colomé lo cambia “Si nos dejan”

Originario de las Islas Canarias, Horacio Colomé poco a poco va conquistando al público latinoamericano con su trabajo en series como “La Reina del Sur” y “Herederos por accidente”, pero ahora se reta participando en la telenovela mexicana “Si nos dejan”, en donde da vida al policía “Serrano”.

“En España se cree que las telenovelas están sobreactuadas, pero trabajando en México he cambiado ese pensamiento, porque hay actores increíbles, los proyectos están bien hechos, no es como lo pensaba. Además, soy fanático de la canción que será el tema principal de la historia y que lleva el mismo nombre, entonces sentí que era una señal, me puse a leer el guion y me encantó mi personaje”, explicó Colomé.