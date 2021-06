Azela Robinson, Diana Golden y otras FAMOSAS que creías eran mexicanas, pero nacieron en otro país

México ha sido la plataforma de lanzamiento para la trayectoria de numerosas actrices, cantantes y artistas en general, quienes encontraron en nuestro país un lugar donde proyectar su talento y poder crecer en la competitiva industria del entretenimiento. Muchos de estos personajes son rostros conocidos a lo largo de años e incluso décadas, sin embargo, además de su talento, carisma y profesionalismo tienen otro aspecto en común; no nacieron en nuestro país.

Actrices como Diana Golden, Angélica María, y Maribel Guardia, o cantantes como Belinda y Chavela Vargas, son ya referentes en la historia del entretenimiento nacional e incluso muchas personas tienen la idea que son mexicanas, no obstante, no es así; estos personajes, aunque lleven la mayor parte de su vida residiendo en México, nacieron fuera de las fronteras aztecas, pero eso no ha impedido que el público se identifique con ellas y que las respalden en cada uno de sus proyectos; te mencionamos algunos nombres de famosas.

Diana Golden

La actriz alcanzó la fama en México gracias a su participación en numerosas telenovelas; comenzó su carrera hace más de 30 años y desde 1989 ha aparecido en diversos y famosos melodramas como: Simplemente María, Madres egoístas, La pícara soñadora, Mujeres engañadas, Amar sin límites, La fea más bella y La madrastra, por mencionar algunos. La actriz nació en Colombia y llegó a nuestro país para rodar la película Mentiras en 1986.

Maribel Guardia

La guapa y escultural actriz y cantante es uno de los iconos de la belleza femenina, además que su talento la ha llevado a incursionar en diferentes facetas artísticas, tanto como actriz, cantante y modelo. Maribel Guardia llegó a México en 1979, a los 20 años de edad, sin embargo, nació en San Jose, Costa Rica, el 29 de mayo de 1959. La primera vez que llegó a nuestro país lo hizo para participar en el certamen Miss Universo, en Acapulco, y aunque no ganó, la empresa Televisa le hizo una oferta de trabajo para que se quedara.

Angélica María

La actriz y cantante, también conocida como “La Novia de México”, nació en Nueva Orleans, Louisiana, en 1944. Es hija de un padre estadounidense y madre mexicana. Los Hartmann, apellido real de Angélica María; ellos viajaban mucho por todo Estados Unidos, sin embargo, tras el nacimiento de Angélica María se asentaron en California. Cuando la pequeña contaba con solo 5 años de edad sus padres se divorciaron y la mamá de la ahora actriz se vino a residir a México junto con todos sus hijos.

Belinda

La famosa artista pop ha cimentado su carrera artística en México, no obstante, nació en Madrid, España, el 15 de agosto de 1989. Saltó a la fama luego de grabar la telenovela Cómplices al rescate, después incursionó en la música y alcanzó el éxito con su tema El baile del sapito, desde entonces Belinda ha visto crecer su vida profesional y personal en nuestro país.

Livia Brito

Livia Brito es una polémica y hermosa actriz que se dio a conocer en la producción de La piloto, desde entonces su fama subió como espuma y los proyectos se le abrieron en el mundo del espectáculo. Fue así que protagonizó su primera telenovela, De que te quiero, te quiero, la tercera de su carrera, luego que egresara del centro de formación de actores de Televisa. La también modelo nació en la ciudad de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba.

Chavela Vargas

La cantante Chavela Vargas inició su carrera en México y logró alcanzar una fama internacional gracias a su música ranchera, fue amiga de grandes artistas mexicanos durante gran parte del siglo pasado; compartió momentos con Frida Kahlo y Alfredo Jiménez, y a lo largo de su extensa vida pudo cosechar el éxito y ganarse el cariño y admiración de millones de seguidores en todo el mundo. La artista, quien obtuvo un Premio Grammy a la Excelencia Musical en 2007, no es originaria de México aunque vivió al menos 80 años en nuestro país; María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, su verdadero nombre, nació en San Joaquín, Costa Rica.

Azela Robinson

La actriz Azela Jacqueline Robinson Cañedo, mejor conocida como Azela Robinson es una talentosa artista inglesa que alcanzó el éxito gracias a sus interpretaciones en diversos papeles antagónicos que realizó en múltiples telenovelas mexicanas. La talentosa actriz nació en Londres, Reino Unido, y es hija de madre mexicana y padre británico. En su país estudió teatro y actuación para después mudarse a México en la década de los 80.

