Alejandro Fernández "El Potrillo" sorprende a fans con NUEVO look ¿Imita a Justin Bieber? FOTOS

Tremenda sorpresa se llevaron los seguidores de Alejandro Fernández, también conocido como "El Potrillo", después de que fueran filtradas unas fotografías en las que presumió su nuevo y radical cambio de look que generó bastante debate.

El legado de "El Potrillo"

Hijo de Vicente Fernández, "El Potrillo" se ha consolidado como uno de los cantantes del género regional mexicano más importante en el país ya que la mayoría de sus canciones continúan vigentes en la actualidad.

Con canciones como "Me dedique a perderte", "Hoy tengo ganas de ti" y "Mi querido viejo", Alejandro Fernández ha escrito su nombre con letras de oro en la industria de la música mexicana e internacional.

Lejos de los escenarios, el cantante de 50 años se convirtió en el abuelo más sexy de México después del nacimiento de Cayetana Fernández, hija de Camila Fernández.

Su nuevo cambio de look

Por medio de sus redes sociales, el programa de espectáculos "Suelta la Sopa" compartió tres fotografías en las que mostró el nuevo atuendo de Alejandro Fernández, considerado uno de los grandes exponentes musicales del país.

Al parecer "El Potrillo" dejó de lado los sofisticados peinados y optó por peinarse de una manera bastante peculiar que incluso lo llevó a ser comparado con la estrella internacional Justin Bieber.

Como era de esperarse, el nuevo look género debate en redes sociales ya que algunos internautas aseguraron que luce bastante bien; otros detallaron que ya se ve más grande y le recomendaron que vuelva al anterior.

"No me gusta", "El peluquero le hizo maldad" y "Los años no perdonan", fueron algunos de los comentarios que recibió Alejandro Fernández con su nueva imagen.

iorm