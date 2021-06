Survivor México: Kristal Silva sufre fuerte accidente termina sangrando durante una de las competencias

Kristal Silva dejó sin palabras a sus seguidores en Instagram y no por sus sorprendentes fotografías, sino por el fuerte accidente que tuvo en Survivor México tras el cual quedó tendida sobre la playa y sangrando de la boca; así se dio a conocer esta mañana en un video de los adelantos, el cual fue compartido en la cuenta de Instagram del famoso reality show.

En la grabación, transmitida en Venga la Alegría, se aprecia el momento justo en el que la exreina de belleza recibe un fuerte encontronazo de su compañero Sargento, mientras ambos compiten en uno de los retos. Tras el choque Kristal se golpea con la boca y se lesiona el labio, por lo cual comenzó a sangrar.

Los conductores del matutino, y compañeros de Kristal, quedaron impactados al ver las imágenes, sin embargo hasta el momento se desconoce qué tipo de lesión tuvo la modelo y presentadora de VLA, aunque todo parece indicar que debido al choque se golpeó y lesionó el labio inferior.

Todo parece indicar que fue un accidente

De acuerdo con la grabación tal parece que se trató de un accidente en el cual se vieron implicados Sargento y Kristal Silva; ya que debido a la velocidad con que el competidor alcanza en uno de los retos, golpea y empuja a la modelo quien finalmente queda tendida sobre la arena, momento en que se lleva las manos al rostro.

Debido a lo impactante de la escena, los conductores de Venga la Alegría se mostraron preocupados por su compañera de programa, sin embargo los internautas reaccionaron al video, el cual fue compartido en las redes sociales de VLA, y aseguraron que todo se trató de un accidente y descartaron que la acción hubiese sido intencional.

“Sargento se tropezó, no fue apropósito y son los riesgos de este tipo de competencias y al parecer está bien, así que dejen de culpar a los demás”, “Ya se venía diciendo que iba a salir por su boda.. me imagino que por ese 'motivo' va salir, si es así que triste iba muy bien,” “Venga Kristal Eres Una Mujer Muy Fuerte” y “ajaja solo fue un golpe, fue un accidente, como porque saldría?,” han sido solo algunas de las reacciones del público al post.

Este no ha sido el primer incidente que Kristal Silva ha tenido durante su participación en Survivor México, ya que a principios de mayo la modelo se fracturó un diente luego de sufrir una caída. En aquel momento la guapa conductora tamaulipeca abrió su corazón con sus compañeras de la Tribu Jaguar, Aranza y Cynthia, y les aseguró que “hubo un momento, bueno, varios momentos en los que me golpeaba en la cara, por la fuerza, seguramente ahí me pude haber fracturado el diente”, por lo que se espera que pronto se recupere de esta segunda lesión.

