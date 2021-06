Survivor México: Kristal Silva se demacró en en reality; luce irreconocible la conductora de VLA

Kristal Silva es una de las participantes favoritas de la audiencia que ha seguido sus pasos desde el primer día en Survivor México 2021, el reality show de supervivencia en el que dos grupos de concursantes son abandonados en un lugar remoto. Enfrentándose a todo tipo de retos, estas personas tienen como única misión mantenerse con vida y competir por ciertos beneficios, librar retos y llegar a la victoria para ganar un premio de dos millones de pesos.

Kristal Silva es una conductora de Venga la Alegría, el matutino de TV Azteca. Es en este programa donde podemos seguir los momentos más importantes del reality, pues el resto del elenco habla respecto a quién es su persona favorita, cuáles son sus impresiones de la situación a la que se enfrentaron, entre otras cosas. Kristal, con una entrega admirable y una meta fija, ha demostrado que está dispuesta a dejarlo todo por el equipo Jaguar.

La modelo ha enfrentado diversos retos. Foto: Instagram @survivormexico

¿Cuáles han sido las consecuencias?

Sin embargo, parece que la situación a la que se enfrenta es cada vez más extrema, pues la exreina de belleza ha sido víctima de un cambio físico radical a lo largo de las 10 semanas que ha permanecido en el programa. A través de su cuenta oficial de Instagram, Venga la Alegría compartió una comparación entre la primera semana de Kristal y su semana número 9, lo que evidenció una transformación impresionante.

A pesar de que Kristal ha tenido una figura espectacular desde el inicio, actualmente tiene un aspecto mucho más tonificado tanto en los brazos como en el abdomen. Además, debido a los retos a los que se enfrenta y las condiciones bajo las que se encuentra en Survivor, Kristal también ha adelgazado. En la última fotografía, la piel de la modelo luce mucho más bronceada y su rostro refleja una gran confianza, pues sabe que podría ganar esta competencia.

Esta fue la publicación que compartió antes de entrar en la competencia. Foto: Instagram @kristalsilva_

Esto opina el público

Hasta el momento, la publicación acumula más de 50 mil me gusta y ha sido comentada por celebridades como Laura Gi y Cynthia Rodríguez, quienes no perdieron oportunidad de elogiar a su compañera de 29 años. La modelo ha demostrado que es una de las competidoras más fuertes y determinadas, lo que ha servido para enfrentar a aquellas personas que no le tenían fe y no querían apoyarla porque pensaron que no duraría demasiado tiempo debido a su profesión.

Cabe recordar que la evolución de Kristal y del resto de sus compañeros puede verse de miércoles a viernes, cuando se emiten las pruebas entre Halcones y Jaguares, a partir de las 19:00 horas y todos los domingos a partir de las 8 de la noche, hora a la que comienzan las eliminatorias.

