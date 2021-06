Juan Soler asegura que "ser padre es una actividad muy poco retribuida"

El actor argentino Juan Soler abandera el festejo del Día del Padre con el programa "Qué miembros tan padres" con el que celebra la poco reconocida labor masculina de ser un padre presente.



"Ser padre es una actividad muy poco retribuida, uno hace preparativos de mariachis, cena y fiesta para el Día de la Madre y cuando llega el Día del Padre te encuentras con un par de calcetines, una pijama, el beso y vámonos", cuenta a Efe el actor nacionalizado mexicano.



"Es lindísimo que nosotros como papás le podamos dar a otros padres lo que sentimos al respecto", añadió Soler, de 55 años, quien estará acompañado de actores como Jorge "El Burro" Van Rankin, Arath de la Torre, Raúl Araiza y Mauricio Castillo, entre otros.



Al "calor del fuego", los conductores explorarán "sin tapujos, ni dobles caras" la realidad de ser un padre en la actualidad así como sus mejores anécdotas y aprendizajes.



"La idea del productor fue como llegar a la casa de uno de los amigos a hablar de los hijos y de la paternidad. Va a ser una reunión divertida de verdaderos amigos que se admiran y se quieren", dice Juan, quien será el encargado de la parrilla y la comida.

La paternidad para Juan Soler

Soler se define a sí mismo como un papá presente y "cool" que siempre está ahí para sus tres hijas, así como su padre estuvo siempre presente para él y sus tres hermanos.



"Yo soy un papá que ama profundamente a sus hijas, trato de ser lo más rígido que puedo, pero soy bastante barco. Me encanta verlas felices, ser su compañero y que me cuenten todo, soy un papá presente, amigable y 'cool'", asegura.



Soler lleva el mismo nombre que su padre y se siente orgulloso de representarlo ahora que él ya no está. De su papá aprendió que el amor se demuestra con acciones y es algo que ha llevado a la práctica con su familia.



"Mi papá fue un gran padre, fue un hombre que llegó a Argentina corrido por la Guerra Civil Española, era un hombre muy rígido, muy estructurado que no expresaba en palabras su cariño, pero siempre estuvo ahí para mí y para cada uno de mis hermanos", recuerda el actor.



Actualmente, Juan se estrena en el sentimiento de ser abuelo gracias al nacimiento de Alfonsina, la bebé de su hija Valentina, de 28 años, que vive en Argentina.



Sin embargo, sufre por no conocerla en persona debido a las dificultades que la pandemia y algunas cuestiones profesionales le han traído para reencontrarse con su hija y ver de cerca a la pequeña de tres meses.



"Es una bebé divina, me la ponen en videoconferencia, estoy viviendo con mucha ilusión, pero desesperado para ir a verla. Quiero abrazar a mi hija y decirle lo orgulloso que me hace sentir como papá, lo magnífica que es como hija y lo increíble que va a ser como mamá", añora el actor.

Por EFE

