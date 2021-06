Eiza González presume su figura de infarto mientras da un paseo en bici por las calles de California

Eiza González es una de las mexicanas más hermosas y talentosas de la actualidad, además de que es un referente de la moda. En esta ocasión dio de qué hablar luego de ser captada en bicicleta disfrutando del sol en Los Ángeles, California, pues hay que recordar que desde hace varios años dio el salto a Hollywood y ha participado en proyectos muy importantes de la industria cinematográfica.

La guapísima mexicana compartió una historia a través de su cuenta de Instagram en la que aparece portando gafas de sol y un coqueto conjunto deportivo entallado a su escultural silueta bronceada, mientras daba un paseo. En la publicación, la talentosa actriz de 31 años de edad se le ve con un top y leggins color rosa viejo, luciendo discretos accesorios y su adorable melena castaña recogida en una relajada coleta.

Una vez más, Eiza González dejó al descubierto su belleza natural posando para la cámara sin maquillaje y demostró su talento para lucir encantadora en todo momento, presumiendo su diminuta cintura, su abdomen plano y su largas y torneadas piernas.

Siempre se está ejercitando. Foto: Especial.

Eiza González no deja de cosechar triunfos

La actriz originaria de Ciudad de México es considerada uno de los talentos latinos más sobresalientes de los últimos tiempos, ha ganado gran popularidad en las redes sociales y suele compartir en sus cuentas oficiales sus mejores poses, lo que le ha valido ser embajadora de marcas de moda muy conocidas.

Eiza siempre luce espectacular. Foto: Especial.

Eiza González ha logrado posicionarse como una de las actrices más taquilleras de la industria cinematográfica de Hollywood, incluso, ha sido catalogada como la nueva Salma Hayek por algunos fans . Sus más recientes producciones "Baby Driver", "Alita: Battle Angel", "The Fast and the Furious", "I Care a Lot", "Godzilla vs Kong" y "Spirit Untamed" la catapultaron a la fama internacional. E incluso no deja de trabajar y este año y el que viene se le verá en nuevas producciones.

msb