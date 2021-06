Exatlón México: ¿Mati Álvarez ya NO será la conductora de la nueva temporada por su pela con Casandra?

En los últimos días Mati Álvarez y Casandra Ascencio han protagonizado una intensa pelea. Las competidoras de Exatlón México están envueltas en la polémica tras las diferentes declaraciones que han dado en redes sociales y en programas de espectáculos.

Ante esta problemática, los fans de ambas están preocupados por las represalias que ésta disputa podría tener en sus carreras profesionales, sobre todo en el caso de Mati Álvarez quien próximamente acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio con TV Azteca y se ha filtrado la información sobre que podría ser la conductora de la próxima temporada del reality.

Mati fue la campeona de la Cuarta Temporada de Exatlón México, así que como parte del premio la atleta recibió una gran cantidad de dinero. Ésta remuneración económica habría sido la causante del conflicto con Ascencio, quien asegura que la ganadora de la competencia le había prometido compartir la recompensa.

De acuerdo a la basquetbolista, Álvarez se comprometió a darle 250 mil pesos, pues ambas lograron ser finalistas en la Copa Exatlón 2020. De hecho, en redes sociales hay algunas capturas de pantalla de una supuesta conversación entre ambas deportistas.

En tanto, la heptatleta confirmó durante el programa de Ventaneando que habían llegado a ese acuerdo, sin embargo, ambas tenían que llegar por mérito propio y Casandra no tenía los puntos suficientes para pasar a la final.

“Casandra no iba bien en puntos, y de hecho yo nunca lo había hecho en mi vida, ella se acercó y me dijo ‘Oye Mati, pues no voy a pasar a la final si es que no gano en esta’, le tocaba contra mí y yo la dejé ganar para que pasara a la final, bueno, los últimos cuatro, y después ya llegar las dos juntas”, contó la deportista.