Casandra Ascencio: Estos son TODOS los ESCÁNDALOS que ha protagonizado la atleta de Exatlón México

Durante esta semana, la destacada atleta de Exatlón México, Casandra Ascencio se colocó en el ojo del huracán después de enfrascarse en un fuerte intercambio de mensajes contra su excompañera en el reality show, Mati Álvarez.

Como sabes, la basquetbolista profesional es una de las mejores atletas que han pisado las paradisíacas playas de República Dominicana, por lo que su "problema" con la heptatleta generó bastantes expectativas entre los amantes del programa.

Su legado en Exatlón

Casandra Ascencio tuvo su primera oportunidad en Exatlón México durante la tercera temporada en donde tuvo la oportunidad de defender al equipo azul; en está ocasión llegó a la final, pero la perdió contra Mati Álvarez.

En su regreso al reality show, "MVP", sobrenombre que le puso Antonio Rosique, llegó a instancias finales, pero fue eliminada en Semifinales por Evelyn Guijarro; la joven sufrió una lesión que la limitó bastante en las competencias.

Los escándalos

Durante su participación en la tercera temporada, Casandra Ascencio fue relacionada sentimentalmente con David Juárez, también conocido como "La Bestia". Los atletas eran sorprendidos mientras coqueteaban dentro de la competencia.

Sin embargo, los atletas nunca confirmaron su relación por lo que todo quedó en uno de los tantos rumores que han surgido dentr de Exatlón México. Actualmente Casandra es pareja de Christian Anguiano o "Yomi" como se le conoce en el reality show.

El más reciente escándalo que protagonizó fue con Mati Álvarez a quien acusó de no entregarle el premio que habían acordado repartir por llegar a la final de la Copa Exatlón. La heptatleta señaló que no le entregó el premio, pues Casandra no llegó por méritos propios a la fina si no por su ayuda.

Durante un en vivo, "MVP" confesó que Mati Álvarez no es la única que le debe dinero pues también Cris Mireles le prometió vender una moto que habían ganada y repartir el dinero, pero no lo hizo.

iorm