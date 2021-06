Martha Figueroa asegura que el público ignoró este detalle de "Luis Miguel: La Serie"

El final de la segunda temporada de "Luis Miguel: La Serie" ha dejado muchas dudas sobre la vida del cantante, pero hay varios detalles que el público pasó por alto, señaló la conductora de televisión Martha Figueroa, quien durante muchos años se encargó de entrevistar a "El Sol de México".

Figueroa aseguró que que en la serie de Netflix se mostró a un Luis Miguel con defectos y debilidades que el público no ve, pues se enfocan más en buscar detalles o errores sobre si es verdad todo lo que se presenta.

"A mí me impresiona que me digan ‘oye, siempre está como víctima’ y le digo ‘no creo, o sea siempre sale con el vaso en mano, se ha visto si es mal hermano, si no era buen papá, si era muy enojón en la chamba’. O sea, todas las cosas que podían ser debilidades las ha mostrado, entonces yo creo que la gente no pone mucha atención en eso", explicó la comunicadora.

De igual forma, Figueroa habló sobre la relación que llevaba con el cantante, ya que por haberlo entrevistado en diversas ocasiones, se terminaron haciendo buenos amigos, por lo que a ella le costaba mucho trabajo hacerle preguntas incómodas.

"Era muy hermético, yo me ponía muy nerviosa porque me llevaba muy bien con él, entonces no la quería regar, pero a veces él no me contaba tanto. Me acuerdo que esa vez le pregunté cuál era uno de sus mayores logros, y me dijo que haber podido rescatar a sus hermanos cuando parecía que todo estaba perdido, me acuerdo que me dijo eso y me impresionó muchísimo", relató la conductora.

