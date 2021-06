María Félix no se enamoró solo de su HERMANO; este hombre fue su OTRO primer AMOR

María Félix es uno de los pilares de la época de oro del cine mexicano. Su participación en decenas de películas y producciones hizo que millones de personas se interesaran por su trabajo y sobre su vida privada.

Algunas de las situaciones que más llamaban la atención de “La Doña” era su belleza, por lo que siempre se especuló sobre los enamorados de la actriz.

En una conversación que tuvo María de los Ángeles Félix con el periodista Ricardo Rocha, ella habló de la primera vez que sintió algún cariño por alguien más fuera de su círculo de amistades o familiares.

El afortunado era un profesor que además de darle clases en el colegio, le brindaba lecciones particulares en las que se dedicaba a enseñarle a través de libros.

“Mi profesor que me enseñaba lo que yo tenía que leer, muchas cosas me las enseñó mi profesor”, dijo.

La intérprete no contó cuántos años tenía el hombre, aunque destacó que no era casado y tenía habilidad para hacerla entender cosas que no conocía.

Durante este primer enamoramiento “La Doña” tenía 14 años de edad, lo cual hacía del profesor uno de los primeros hombres que ella conocía en la vida.

Según lo que narró la protagonista de “Enamorada”, el maestro le parecía una persona atractiva, pero que lo que más le gustaba de él es que era muy listo.

“Me gusta la inteligencia, me seducía”, dijo.

En la entrevista, la artista no contó si el romance pudo concretarse entre los dos, ni el nombre de él, pero aseguró que fue un momento significativo en su vida, ya que cambió la manera en la que veía las cosas.

José Pablo Félix Güereña, hermano de la artista, fue nombrado por la actriz, en una charla con Enrique Krauze, como la primera persona que la hizo enamorarse. Esto quedó impreso en el libro "María Félix: todas mis guerras"

El joven murió a aparentemente por un suicidio después de haber sido inscrito en el Colegio Militar, por lo cual “La Doña” nunca pudo confesar o consumar lo que sentía por el José.

