Spotify celebra el Día de Star Wars con esta lista de canciones imperdible

Hoy se celebra el Día de Star Wars. May the 4th se ha convertido en una tradición y todo el mundo quiere poner su parte y subirse al festejo como se pueda. Entre ellos se encuentra Spotify, que tuvo un detalle con todos sus usuarios fanáticos de la Guerra de las Galaxias.

En la plataforma digital se puede encontrar una lista de canciones de las películas, que podrán disfrutar todos los seguidores de la saga de películas para celebrar el #StarWarsDay. Ahí podrán encontrar varios de los temas compuestos por John Williams y The London Symphony.

La lista cuenta con 17 canciones y es posible escucharla en la página de Spotify.

Spotify se sube a las celebraciones por el Día de Star Wars

La lista de Spotify para el May the 4th

En la lista de Spotify se pueden encontrar temas como The training of a Jedi knight, Departure of Boba Fett, Hyperspace, The Battle in the snow o Lando´s palace.

Spotify espera que este 4 de mayo aumente más de 530 por ciento el número de canciones escuchadas de Star Wars, en la playlist que hizo la red social para este día en especial. Esto considerando el año pasado. El top de canciones más escuchadas a nivel mundial de la lista de reproducción son: Star Wars (Tema principal), The Imperial March y Duel of the Fates.

Aunque esa no es la única lista y es importante mencionar que en Spotify se han creado más de 600 mil playlists del tema, unas 80 mil de Yoda y 30 mil de el Mandalorian, que tomó mucha fuerza durante el lanzamiento de la miniserie.

¿Qué canciones están en la lista de Star Wars en Spotify?

