¡Feliz May The 4th! Estos son los significados de los nombres de los personajes de Star Wars

Este martes 4 de mayo se celebra una año más del "Star Wars Day" o también conocido como "May The Force Be With You", una fecha esperada por todos los fanáticos de la saga de Star Wars, pues las celebración se canceló el año pasado debido a la pandemia de Covid-19.

Hay que recordar que esta celebración busca cada año (44 años con este 2021) busca realzar el espíritu del fanatismo por la franquicia con eventos globales, nuevos contenidos, fiestas, entre otras actividades.

¿Qué significa "May The Force Be With You"?

Hay que destacar que el 4 de mayo es conocido como el día de "Star Wars", pues los fans de la saga aprovecharon un juego de palabras en inglés. "May the Fourth" (cuatro de mayo en español) suena muy parecido al comienzo de "May The Force Be With You", la famosa frase "Que la fuerza te acompañe", la cual caracteriza todas las cintas y las series de saga galáctica.

Por tal motivo hemos reunido una lista de los nombres más importantes de los personajes de Star Wars y además colocamos en ella sus significados.

Yoda

Existen diversos significados del este personaje, sin embargo exiten dos que son los más acertados según los fans del nombre del maestro jedi. Uno de ellos es que podría provenir de "yodea", una palabra hebrea que significa "el que sabe".

Por otro lado, hay otra versión que aseguran que el nombre del maestro viene del sánscrito "yoga", que significa "trabajo rudo" o "yuddha", que es guerra.

Luke Skywalker

Luke proviene del latín y significa "luz blanca"; pero este también remite a Lucás, quien es el autor del tercer Evangelio según de la Biblia. Por otro lado el nombre Skywalker en su traducción literal es "caminante del cielo".

Padme Amidala

Este nombre proviene del mantra tibetano "Om Mani Padme Hum", que significa "La joya que está en el loto". Es decir que , Padme significa "flor de loto".

Kylo Ren

Significa "vino a", pues el creador de la saga George Lucas se emocionó mucho cuando el actor Adam Driver se integró al elenco.

Darth Vader

Su nombre es una deformación de la palabra "Dark", que significa oscuridad, y la palabra holandesa "Vader", que quiere decir padre. "Padre oscuro", tiene sentido, ¿no?

Chewbacca

George Lucas pensó en su perro para bautizar al peludo copiloto del Halcón Milenario, por lo que recurrió a la palabra rusa "??????" que literal significa perro.

