Star Wars Day: Estas son las mejores maneras de celebrar este 4 de mayo

Como cada 4 de mayo, el Star Wars Day se celebra en diferentes partes del mundo donde haya un fanático de la exitosa franquicia creada por George Lucas, pero este 2021 el festejo se vio limitado por las condiciones generadas por la pandemia de Covid-19, sin embargo, aquí te traemos algunas sugerencias para que festejes este día sin tener que salir de casa.

Maratón de películas

Esta es una de las opciones más sencillas de realizar, sin embargo, es un reto sólo para verdaderos fanáticos pues si contamos las horas de duración de las películas y de las series que se desprenden de esta franquicia como The Mandalorian, seguro tendrás más de 24 horas continuas de diversión por lo que te sugerimos hacer una selección de películas.

Cosplay

Caracterizarse como uno de los personajes de Star Wars siempre será uno de los mejores homenajes para la franquicia de películas, así que elige a tu personaje favorito y consigue todos los elementos necesarios para lucir una apariencia intergaláctica. También puedes realizar una sesión de fotos y compartirla a través de redes sociales.

Videojuegos

Existe una gran cantidad de videojuegos inspirados en Star Wars, así que puede reunirte con amigos o incluso jugar en línea alguno de los títulos que se basan en diferentes dinámicas como peleas, estrategia o incluso hasta carreras de naves espaciales.

Disney Plus

Para celebrar este día, la plataforma Disney Plus estrenó 'The Bad Batch', una secuela animada basada en Star Wars: The Clone Wars. Además, puso a disposición algunas obras que giran en torno a Star Wars que estuvieron hechas por diversos artistas fanáticos de la franquicia, las animaciones e ilustraciones estarán disponibles solo hasta el 9 de mayo.

Origen del Star Wars Day

El origen de esta celebración surgió a raíz de una publicación realizada el 4 de mayo de 1974 por el diario británico, London Evening News, en la que felicitaban a Margaret Thatcher por haber adquirido el puesto de primera ministra en el país.

Dicha publicación fue titulada “May the 4th Be with you, Maggie” en alusión a una de las frases más emblemáticas de la franquicia, “May the force be with you”, sin embargo, se utilizó “4th” en lugar de “force” para hacer referencia al día en que se realizaron las elecciones.

A partir del 2011 este día se celebra anualmente por todo el mundo y en 2019, el congreso de California, Estados Unidos reconoció oficialmente este festejo en honor al universo de Star Wars.

Desobedientes e indiferentes. Quizás no podamos pedirle a la Fuerza Clon 99 que organice los festejos del #StarWarsDay, pero igual los queremos. #TheBadBatch, disponible ahora. Solo en @DisneyPlusLA#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/kL2W47XpF3 — Star Wars (@StarWarsLA) May 4, 2021

