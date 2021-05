Star Wars Day: Esto es todo lo que tienes que saber acerca de esta celebración

Star Wars es una de las sagas cinematográficas más exitosas de todos los tiempos, su influencia en la cultura moderna ha llegado a niveles imaginables y por ello, se creó un día para celebrar el universo creado por el célebre escritor y cineasta estadounidense George Lucas.

Anualmente, el Star Wars Day se celebra el 4 de mayo y como parte de las celebraciones miles de fanáticos de esta zaga alrededor del mundo organizan una gran cantidad de eventos que giran alrededor de esta exitosa franquicia que estrenó su primera película en el año de 1977.

Entre las actividades que se realizan en torno al Star Wars Day destacan ciclos de cine, competencias de cosplay, videojuegos referentes a la franquicia e incluso conferencias y foros de discusión en los que participan expertos especializados en el tema.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo?

El origen del Star Wars Day surgió a raíz de una publicación realizada el 4 de mayo de 1974 por el diario británico, London Evening News, en la que felicitaban a Margaret Thatcher por haber adquirido el puesto de primera ministra en el país. Dicha publicación fue titulada “May the 4th Be with you, Maggie” en alusión a una de las frases más emblemáticas de la franquicia, “May the forcé be with you”, sin embargo, se utilizó “4th” en lugar de “force” para hacer referencia al día en que se realizaron las elecciones.

Fue en 2011 cuando este día comenzó a celebrarse de manera anual tras la realización de un evento celebrado en Toronto en el que participaron múltiples empresas que aprovecharon el fenómeno generado por la franquicia para ofrecer diversas ofertas en productos de Star Wars.

Cabe mencionar que el congreso del estado de California en Estados Unidos reconoció el Star Wars Day como un festejo oficial a partir del 2019, por lo que es la primera ciudad en el mundo en oficializar este día.

