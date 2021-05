Videojuegos de Star Wars para celebrar el "May the 4th"

También conocido como el Día de Star Wars, el "May the 4th" o 4 de mayo ha ganado gran popularidad entre la comunidad fanática de esta exitosa saga producto de la mente de George Lucas. Ideas para celebrar este día no acaban y hoy te vamos a dar una lista de los videojuegos de Star Wars para las consolas más recientes. Échale un ojo, algunos están en descuento ya sea en formato digital o físico en Amazon.

¿Qué es el "May the 4th"?

"May the 4th be with you" es un juego de palabras que se traduce como "May the force be with you" o en español significa: "Que la fuerza te acompañe", una frase conocida por todos los fanáticos de Star Wars y que se celebra cada 4 de mayo. Aunque esta celebración no fue propuesta de manera oficial por Lucas Arts o Disney (sino por los mismos fans), ha cobrado gran relevancia que poco a poco Disney ha retomado esta frase y busca celebrar el día con múltiples iniciativas.

Te recomendamos estos videojuegos de Star Wars

1. Vader Inmortal: un título para PS4 que utiliza tecnología de PS VR, PS Camera y mando PS Move obligatorios, Este juego de Star Wars es una experiencia cinematográfica interactiva que te permite adentrarte en una galaxia muy, muy lejana en el papel de un contrabandista que opera cerca de Mustafar, el abrasador planeta al que Darth Vader llama hogar. Te sumergirás en una gran aventura en la que podrás perfeccionar tu destreza con la espada láser, sortear peligros y luchar cara a cara con el mismísimo Lord Vader.

2. Star Wars Battlefront II (PS4, Xbox One): videojuego en tercera persona de disparos, podrás escoger un bando en el modo multijugador: héroes o villanos y enfrentarte a oleadas de enemigos en diversos mapas gracias al poder de tu espada o pistola láser. También puedes jugar al modo un jugador como una nueva heroína de Star Wars (Iden Verso, una soldado imperial de élite de las fuerzas especiales) y descubre una apasionante historia para un jugador que se desarrolla a lo largo de treinta años.

From #StarWarsSquadrons & @SWTOR, to #GalaxyofHeroes & @TheSims FreePlay, check out how we’re celebrating May the 4th across a few of our games this year! https://t.co/fGdgA8zBUe — EA Star Wars (@EAStarWars) April 29, 2021

3. Star Wars Squadrons (PS4 y Xbox One): uno de los títulos más recientes, Squadrons es un videojuego de combates espaciales y aéreos basado en el universo ficticio de Star Wars. Ponte en la piel de los pilotos de La Rebelión o maneja los cazas del Imperio y arma tu estrategia para ganar la guerra.

4. Star Wars The Fallen Order (PS4 y Xbox One): videojuego de acción y aventura en tercera persona que te mete en la piel de Cal Kestis, padawan cuyo entrenamiento quedó inconcluso debido a la purga de la Orden Jedi después de la Orden 66. Ahora tendrás que enfrentar una serie de pruebas que te exigirán convertirte en el Jedi que siempre estabas destinado ser.