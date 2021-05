Star Wars Day: datos curiosos que todo fan debe conocer

Hoy es May the Fourth, el día de Star Wars. Para muchos fanáticos este es un día que no puede pasar desapercibido, así que a continuación te compartimos algunos datos curiosos sobre esta saga.

1.- En 1997, George Lucas no asistió al estreno de la primera película de Star Wars (que ahora es el episodio IV…) ya que estaba seguro de que fracasaría y prefirió irse de vacaciones a Hawaii con Steven Spielberg. Y este viaje no fue en vano, ya que allá se les ocurrió Indiana Jones y Los cazadores del arca perdida, misma que también protagonizaría Harrison Ford.

2.- Las primeras películas de Star Wars estuvieron a punto de ser clasificación R, ya que uno de sus personajes aparece desnudo todo el tiempo… y sí, nos referimos a Chewbacca.

Este encantador Wookiee de Kashyyyyk que fue inspirado en el perro de George Lucas, estuvo a punto de ser rediseñado y tener pantalones.

3.- Alec Guiness, el actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi en Star Wars IV, V y V, decía que Star Wars era “una basura de cuento de hadas”. A pesar de su opinión, logró un acuerdo para ganar el 2% de los ingresos en taquilla de la película, llevándose nada más y nada menos que más de 95 millones de dólares. ¿Nada mal no?

4.- La famosa frase de Darth Vader “Luke, I am your father” o “Luke, yo soy tu padre” en español, es la más citada de la saga y no existe. En realidad lo que se dice en la película es “No, I am your father” o “No, yo soy tu padre”.

5.- Skywalker no fue la primera opción de apellido para Luke, ya que George Lucas también había propuesto Luke Starkiller. George Lucas pensó que era un nombre muy agresivo para un héroe, (a pesar de que también es villano) así que decidió por Skywalker.

Sin embargo, en las últimas películas de la saga (VII, VIII, IX) la nueva “Death Star” se llama Starkiller.Parece que no querían descartar ideas viejas.

Te deseamos un buen día de Star Wars. Que la fuerza te acompañe.