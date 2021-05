Edwin Luna llevó a sus hijos a vender en un mercado, estas son las razones

Edwin Luna es uno de los cantantes de regional mexicano más querido por el público debido a su sencillez pues siempre está dispuesto a pararse en la calle y retratarse con sus seguidores, tal y como lo hizo hace unos cuantos meses cuando llevó a sus hijos a vender a un mercado.

Y es que el líder de La Trakalosa de Monterrey reveló que aún estando en plena pandemia por el coronavirus, llevó a sus dos hijos a vender algunas de sus pertenencias a un mercado de aquel Estado de la República Mexicana.

Edwin contó en entrevista con los conductores del programa Miembros al aire que hace un par de meses cuando comenzaban a darles algunas libertades para salir luego de la terrible pandemia por el coronavirus, como parte de una lección de vida, les enseñó como es que se ganaba la vida cuando era apenas un niño.

Y es que el cantante reveló que uno de sus hijos le pidió que le comprara algo y Edwin no accedió entonces el niño lo cuestionó sobre que entonces no servía de mucho que trabajara tanto si es que al final del día no podía comprarle lo que él le pedía, ante esta respuesta el líder de la Trakalosa de Monterrey se enojó y tomo la decisión de llevarlo a vender al mercado.

Edwin Luna recuerda que aunque por parte de su papá no tenía ningún tipo de carencia, incluso llegó a tener ciertos lujos, pero con su mamá era distinto pues al estar divorciados y vivir con su madre él tenía que ayudarle a vender ropa en un mercado para sacar adelante a cuatro hijos.

Les enseña el valor del trabajo

Fue así como Edwin decidió levantar a sus hijos a las 7 de la mañana y comenzaron a vender ropa y juguetes que los pequeños ya no utilizaban, el interprete de temas como “Borracho de amor” confesó que en esta ocasión su fama le ayudó a que sus hijos pudieran terminar de vender más rápido.

Y es que Edwin cuenta que en ese momento la gente se acercaba a él para pedirle una foto o un autógrafo a lo que él accedió pues para él es muy importante sus seguidores y al mismo tiempo esto ayudó a que sus hijos vendieran todo lo que llevaban.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 4:00

bmz