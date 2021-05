Querido conductor de Hoy confiesa que hubiera preferido ser "marihuano"

Para nadie es un secreto que el conductor de Hoy, Raúl Araiza ha pasado por clínicas de rehabilitación debido a su adicción al alcohol, incluso, el propio “Negro” como le dicen de cariño sus amigos lo ha aceptado públicamente, sin embargo, recientemente el también actor reveló que le hubiera gustado tener otro tipo de adicción en lugar del alcohol.

Fue durante el programa “Miembros al aire” el cual conduce junto con Yordi Rosado, Paul Stanley, El Burro Van Rankin y José Eduardo Derbez cuando “El Negro” Araiza confesó que le hubiera gustado ser “marihuano” y no alcohólico.

Su experiencia con las drogas

El actor Juan Carlos Covarrubias estuvo como invitado en “Miembros al aire” ahí fue cuestionado por los conductores sobre su experiencia con la marihuana a lo que el actor reveló que vivió por un tiempo en Canadá, entonces para él fue muy normal consumirla ya que en aquel país la venden en todos lados, sin embargo, no le gustó la experiencia pues sintió “la voladora”.

Tras sus declaraciones, uno a uno de los conductores mencionados arriba fueron compartiendo sus experiencias al consumir esta droga, el primero en revelar cómo fue su caso fue Paul Stanley quien relató que sintió paranoia y además manejó bajo los influjos de la marihuana.

Luego José Eduardo Derbez aseguró que a él no le gustó nada la experiencia pues había sentido náuseas y se había puesto muy mal, todo lo contrario a lo que le habían dicho.

Siguió Raúl Araiza quien confesó que le hubiera gustado ser “marihuano” y no “pedote”, sin embargo, su experiencia con esta droga no fue la mejor pues asegura que todo lo veía lejos y esa sensación no le agradó.

Mientras que Yordi Rosado aseguró que probó la marihuana a los 40 años en compañía de Facundo, pero su experiencia a diferencia de sus demás compañeros asegura que fue de lo mejor pues se la pasó ríendo.

