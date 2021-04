Querido conductor de "Hoy" rompe el silencio sobre su exclusividad y habla de su relación con Televisa

Para acabar con los chismes que han circulado sobre la exclusividad de Jorge "El Burro" Van Rankin, el mismo conductor del programa Hoy aclaró que tiene muy buena relación con los ejecutivos de Televisa, incluso, la serie "40 y 20" ha tenido tanto éxito que próximamente iniciarán las grabaciones de otras dos temporadas.

Antes la serie de preguntas de los periodistas, "El Burro" se mostró molesto, ya que había rumores de que le dejarían de pagar el último día de abril, debido a que había perdido la exclusividad con la televisora.

"¿En dónde estoy?, en Televisa. La exclusividad no me la quitaron. No, no, no, la exclusividad se acabó en septiembre pasado, yo no tengo exclusividad desde septiembre pasado", expresó el también comediante.

De igual forma, presumió que desde hace más de 30 años ha trabajado para Televisa, por lo que tiene buena relación con Emilio Azcárraga y Alejandro Benítez, quienes confían en su talento. "Tengo extraordinaria amistad con todos, aparte de que somos amigos, trabajamos juntos y hemos estado aquí fregándole desde hace 30 años", explicó.

Resaltó que su trabajo en la serie "40 y 20" ha rendido frutos, debido a que, pese a no contar con exclusividad, se está trabajando en el desarrollo de una séptima y octava temporadas, que, por si fuera poco, se ha posicionada como uno de los principales programas de la barra de comedia nocturna del canal Las Estrellas.

hmm