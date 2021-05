¿Luis Miguel tuvo una relación con Alejandra Guzmán y Stephanie Salas AL MISMO tiempo?

La segunda temporada de la serie de Luis Miguel sigue dando de qué hablar y sacando los trapitos al sol de decenas de famosos conforme avanzan los capítulos. Esta vez, el más reciente episodio del programa volvió a tocar la relación que "El Sol" tuvo con Alejandra Guzmán... mientras andaba con su prima Stephanie Salas.

En una conversación en el capítulo 4 que salió este domingo por Netflix, "Micky" tiene una conversación con su hija Michelle, en donde hace referencia a su tía.

“Dice mi tía Alejandra que toda tu música suena igual”, menciona la pequeña Michelle. “¿Ah, sí? , pues dile a tu tía Alejandra que…”, responde Luismi.

De acuerdo con la periodista Claudia de Icaza, el Sol y la rockera Alejandra Guzmán tuvieron un noviazgo al mismo tiempo que Luis Miguel tenía una relación con Stephanie Salas.

Esto se dio a conocer cuando la periodista publicó en 1994 el libro Luis Miguel, el gran solitario, en el que reveló varios secretos del cantante.

Claudia de Icaza señaló que más que un noviazgo, lo que tuvo con "la Guzmán", fue un romance.

“Perdón, pero no fue una noviazgo, a mí que me enseñen una foto de ellos juntos. Si Luis Miguel se aventaba un viaje con Stephanie y luego regresaban y se llevaba a Alejandra Guzmán, o sea, eso no era serio, anduvo con las dos al mismo tiempo”, reveló para Telemundo.