Pepe Aguilar besa a su hijo como Vicente a Alejandro Fernández, ¡en la boca!

Cuando hablamos de importantes familias en el medio del espectáculo mexicano los Aguilar y los Fernández no pueden faltar, y sobre todo cuando se trata de polémicas, como la que han vivido Vicente y Alejandro desde hace varios años por sus besos en la boca, cosa que Pepe parece querer replicar.

Una de las tradiciones o costumbre que más se le critica a la Dinastía Fernández son las muestras de cariño entre padre e hijos, pues en más de una ocasión se han dejado ver sobre el escenario besándose en la boca, algo que no es bien visto en la sociedad de nuestro país.

Sin embargo, ambos cantantes han hecho poco caso de las críticas y aunque habían asegurado que lo dejarían de hacer en público, hace unos años fueron captados de nuevo realizando este "verdadero acto de amor de padre a hijo", como el Charro de Huentitán ha defendido su extraña tradición.

La tradición más criticada de los Fernández. Foto: Especial

Pepe Aguilar besa a su hijo Leonardo

Aunque la Dinastía Aguilar ha vivido menos polémicas a lo largo de su carrera, existen imágenes de la familia que también han llamado la atención, como una que fue publicada por varias cuentas de fans de los Aguilar en la que se ve como Pepe besa a su hijo Leonardo.

Muchos internautas no pudieron evitar pensar en la costumbre de los Fernández, y aunque en la imagen se puede ver que el intérprete de "Por mujeres como tú", "Prometiste" y "Miedo" no besa a Leonardo justo en la boca, si resulta raro para una sociedad que no está acostumbrada a las muestras de cariño entre hombres.

La imagen que se puede encontrar en redes sociales no da más explicaciones, pero se puede observar como esto sucedió en algún concierto del cantante de música ranchera, a donde fue acompañado por su hijo, quien se encuentra tocando la guitarra, demostrando así el apoyo que se tienen como familia.

La imagen conmovió a los fans de la familia. Foto: Especial

