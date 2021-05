Así se veía Don Ramón días antes de MORIR; publican foto inédita

Ramón Valdés fue un destacado actor y comediante mexicano, el cual se convirtió en una de las figuras más representativas y queridas de la televisión en nuestro país gracias a su participación en el famoso programa familiar El Chavo del 8, en donde se dio conocer gracias a su personaje; “Don Ramón”, creado por el comediante Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, y con el cual conquistó a los televidentes de toda América Latina.

Si bien el actor murió un nueve de agosto de 1988, a los 64 años, el legado de Ramón Valdés sigue perdurando hasta la fecha y aún hoy en día sus admiradores lo siguen recordando con cariño; durante más de de cuatro décadas de carrera profesional, el actor trabajó en más de 50 b, algunas de las cuales rodó al lado de su hermano Germán Valdés, “Tin-Tan” durante la etapa conocida como Época de Oro del Cine Mexicano.

Fue recientemente, y a casi 33 años de su muerte, que la hija de Ramón Valdés, Carmen Valdés, compartió en redes sociales una foto inédita de su famoso papá solo días antes de morir; en la imagen aparece junto a su hermana Antonio Valdés, conocido también como “El Ratón”, mientras ambos realizan un viaje a Perú, lugar en donde la salud del actor empeoró.

Durante un viaje a Perú se agravó su salud

En fotografía, totalmente desconocida para aquellos fuera del entorno familiar de Ramón Valdés, se aprecia al famoso intérprete de “Don Ramón”, caminar por los pasillos de un aeropuerto en Perú, solo un poco antes que falleciera. De hecho en la publicación, Carmen Valdés, hija del actor, recordó que fue durante ese viaje que la salud de su padre se vio mermada, por lo cual “se puso mal” antes de regresar a México:

“Mi querido padre en el aeropuerto de Perú, 1988, fue el último país donde estuvo mi papá, allá se puso muy mal; de hecho se ve que va tomando del brazo a mi tío Toño y al otro señor, mi papá regresó a México y después de unos meses, rodeado de todos nosotros, tristemente falleció,” escribió Carmen Valdés en junto a la postal en blanco y negro.

Mi querido padre en el aeropuerto de Perú 1988, fue el último país donde estuvo mi papá, allá se puso muy mal de hecho se ve que va tomando del brazo a mi tío Toño y al otro señor, mi papá regresó a México y después de unos meses, rodeado de todos nosotros, tristemente falleció! pic.twitter.com/9fj0mf6nAG — Carmen Valdés/Don Ramón en la vida real... (@CarmenValdesJul) May 20, 2021

Tras haber sido compartida en redes sociales, la fotografía trajo de vuelta los recuerdos que miles de seguidores y admiradores del comediante conservan aún de su paso por los programas de televisión mexicanos, así como de su amplia trayectoria en el cine, en donde se dio a conocer como un gran y talentoso actor.

“El gran Don Ramón fue amado aquí en Perú”, “Tu papá es y será uno de los mejores actores que he visto. Enorme ser humano”, “Los grandes como tu papá no mueren ni van a morir nunca. Son atemporales, no importa el momento en que veas sus grandes obras, ellos viven siempre”, fueron solo algunos de los mensajes que los admiradores de “Don Ramón” compartieron en la publicación que realizó su hija, Carmen Valdés.

