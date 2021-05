Así lucía Litzy, actriz de ¿Quién mató a Sara?, en su paso por JNS

Seguramente al igual que cientos de usuarios de Netflix no te perdiste el estreno de la segunda temporada de “¿Quién mató a Sara?”, serie en donde por fin se revela quién fue quien cortó las cuerdas del paracaídas y que provocó la muerte de Sara, tranquilo que si no has terminado de ver todos los capítulos no te spoilearemos nada sobre la historia.

Uno de los personajes indispensables en “¿Quién mató a Sara?” es el de “Marifer”, la mejor amiga de Sara y quien se hace pasar como “Diana Cazadora”, además de tener mucha información este personaje es fundamental en esta segunda edición.

“Marifer” es interpretada por Litzy Vanya Domínguez Balderas, quien es mejor conocida como “Litzy” solamente, una afamada cantante de finales de los 90 y principios de los 2000.

¿Quién es Litzy?

La carrera artística de Litzy comenzó en 1995 cuando se integró al cuarteto femenino “Jeans”, ahí la bella adolescente de tan solo 13 años se daría a conocer y llamaría la atención de propios y extraños.

Litzy siendo una de las integrantes originales de este grupo, grabó el disco “Simplemente Jeans” de donde se desprendieron éxitos como: "Pepe", "Me pongo mis jeans" y "Nueva generación", entre otros.

Tan solo dos años después de ingresar a Jeans, Litzy anunció la salida del grupo musical que la lanzó a la fama, la versión oficial que dio la cantante es que su salida se debía a una oferta para lanzarse como solista.

Y aunque efectivamente, meses después Litzy inició su carrera en solitario, la versión extraoficial sobre su salida de Jeans se debió a que su padre no estaba de acuerdo con la forma en la cual manejaba el grupo Alejandro Sirvent, manager de Jeans; años después diversas integrantes de esta agrupación salieron argumentando maltratos por parte de éste.

