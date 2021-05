Macky y Tinieblas se RECONCILIAN, ¿bailarán juntos de nuevo?

Después de que el pasado viernes se diera a conocer una controversia entre Macky González y Tinieblas Jr., quienes participaban en el concurso “Las estrellas bailan en Hoy”. Fue la influencer quien denunció al luchador por acosarla, lo que desató una serie de comentarios polémicos al respecto, pues fue una situación que se transmitió a nivel nacional en uno de los programas matutinos más vistos de la televisión mexicana.

¿Qué sucedió?

Tinieblas Jr. fue responsable de haber tocado inapropiadamente a la atleta, pues le dio una nalgada no consensuada a la mitad de la coreografía, lo que ocasionó la evidente molestia de Macky, quien no aguantó el enojo y denunció al luchador en televisión nacional. La respuesta del deportista ocasionó que la situación subiera más de tono, pues además de no reconocer su error, acusó a Macky de haber respondido de manera poco profesional.

De acuerdo con su versión de la historia, su compañera debió haber terminado el baile y hablado al respecto después. Esto fue señalado en plataformas digitales, donde se critico a Tinieblas por minimizar la agresión hacia su compañera y los sentimientos que se derivaron a partir de eso. El luchador se había mantenido en silencio y el conflicto entre ambas estrellas continuaba.

Foto: Twitter @gabodcv

Tinieblas Jr. da la cara

No fue hasta hace unas horas que Tinieblas Jr. se reencontró con su compañera para ofrecerle una disculpa pública. A través de la cuenta de Instagram del programa matutino, el atleta pidió perdón por segunda vez y reconoció que su reacción ante la molestia de Macky y los tocamientos durante el baile no fueron los adecuados.

Además, aseguró que al respuesta de Macky no solo fue prudente, sino que forma parte de los derechos que ella debe ejercer para protegerse. Por su parte, la mexicana reconoció el hecho de que Tinieblas tuviera el valor de dar la cara y disculparse por sus errores cometidos. Finalmente, invitó a todas las mujeres a levantar la voz y denunciar todos aquellos hechos que las pongan en riesgo. Respecto a su reincorporación al programa, Macky no dio muchas pistas. Lo único que solicitó después de haber pedido que la eliminaran del concurso fue que le asignaran otra pareja, pues ya no se sentiría cómoda bailando con su agresor.

aar