Tinieblas Jr. tocó de forma inadecuada a Macky en "Las Estrellas Bailan en Hoy" y éstas son las reacciones: VIDEO

Este viernes se llevó a cabo una ronda más del concurso de baile "Las Estrellas Bailan en Hoy" que se transmite a través del programa del mismo nombre, a través de la señal de Las Estrellas, y como suele ser costumbre la polémica se hizo presente, esto luego de que el participante Tinieblas Jr. pareja de Macky, tuviera una actitud irrespetuosa con su compañera al tocarle los glúteos en la coreografía con la que pretendían salvarse de la eliminación.

De inmediato en cuanto se dio esta acción ella se mostró molesta y no quiso continuar con la coreografía, cosa que dejó desconcertados a muchos, la exintegrante de Guerreros 2020 dijo que no era posible que eso sucediera y que no quería seguir en el foro ni en la competencia.

Por su parte el luchador profesional se excusó mencionando que "no era su intención" y que haber tocado a su compañera, sin su consentimiento, era parte de la emoción y euforia que sentía en el momento de llevar a cabo su performance en la competencia en la que Andrea Legarreta, Latin Lover y Lolita Cortés son los jueces.

Además, Macky aclaró que esa nalgada no era parte de la coreografía, mientras algunos internautas reaccionaron a la controversia y calificaron como reprobable el comportamiento del heredero de una dinastía en la lucha libre en México.

"No se pueden ver estas cosas en televisión, nosotros no habíamos puesto una nalgada, que quede claro. Me parece inaceptable, yo no puedo seguir con una pareja que no se puede controlar ", dijo Macky González.

@tinieblasjrfull le dio una nalgada a @macky_mx durante su participación en el programa Hoy.



Una lástima de luchador y de persona. uD83DuDE2A



"La nalgada no era parte de la coreografía", dice Macky. pic.twitter.com/yFWsjcNPS1 — Miguel Ángel Ensástigue (@miguelaev) May 14, 2021

Tinieblas Jr. pide disculpas

Por su parte Tinieblas Jr. le ofreció una disculpa a su compañera, pero le dijo que debió ser profesional y no parar el baile.

"Yo te pido una disculpa, pero es la energía, fue la adrenalina, no fue mi intención, pero si eres profesional, síguelo, no tienes que tomar así, tienes que ser profesional", se excusó el luchador.

Ante lo sucedido y su desempeño en la pista Macky y Tinieblas Jr., fueron los expulsados de este viernes de la competencia ideada por el Programa Hoy y conducido por Galilea Montijo.

