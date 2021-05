Guerreros 2021: Conductor de Hoy y actor del "Señor de los Cielos" estarían en la competencia

Este viernes Guerreros 2021 dio a conocer en sus redes sociales una grabación en donde muestra el proceso de casting que se está realizando para determinar quiénes serán los competidores que conformarán los equipos de Leones y Cobras para la nueva temporada del famoso reality show de Televisa.

Ha sido en Instagram en donde Guty Carrera mostró algunos de los momentos en que los futuros participantes realizan pruebas en donde demuestran su condición física, técnica y desempeño, mientras recorren varios de los circuitos que ya hemos visto previamente en el programa.

“Casting Guerreros 2021. Los guerreros se someten a un arduo proceso de selección para demostrar que merecen formar parte de Leones y Cobras,” fue el texto que acompañó la grabación, en donde entrevistan a algunos de los candidatos a convertirse en competidores de Guerreros 2021. Entre ellos se pudo ver a un colaborador del programa Hoy así como a un actor de la serie El Señor de los Cielos.

“Hay mucho talento” en el proceso de selección

Al inicio del video, de poco más de dos minutos de duración, Guty Carrera saluda al público y asegura que hay mucho talento en el casting de selección del reality: “Hola mis Guerreros, soy Guty Carrera y estamos aquí en el gran casting para Guerreros 2021, y déjenme decirles que hay mucho talento: el único consejo que yo les puedo dar es que si pasan un circuito lo hagan con todo el corazón, lo hagan con todo porque hoy es la oportunidad, hoy tienen que dejar todo en la chanca,” expresa en el clip.

En el video, Fer Sagreeb adelantó a qué equipo le gustaría pertenecer: “Creo que con todos me identifico, ahora que si tú me preguntas ‘Fer, ¿en qué equipo te ves? Leones’”. Mientras que Sofía Schellemberg aseguró que es fan del programa: “A mí la verdad siempre me gustó, igual no sé si es lo mismo que me gusten las alturas, la montaña rusa que estoy agarrada de algo, a tener que saltar de una red a no sé cuántos metros de altura, pero eso me copa muchísimo.”

Por su parte, Alejandro Durán detalló que planea quedarse y retarse así mismo para demostrar que es un ganador: “Me intimidaron los retos, la verdad que antes de venir a hacer este casting me metí a YouTube a ver todos los retos y me siento intimidado porque no e salgo que yo haga cotidianamente y porque sé que muchas de las personas que vienen se dedican a muchos programas que son cien por ciento de esto, y yo no. Pero me motivó justo eso, retarme a mí mismo,” declaró.

Finalmente Daphne Montesinos reveló que de quedarse, celebraría cada victoria con un particular baile, y así lo demostró en el video: “Y quiero entrar a Guerreros porque ya soy fan y adicta de los reality, y celebraría perreando.”

mypr