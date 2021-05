Dan carpetazo a acoso contra Macky; corta su participación en resumen de "Las estrellas bailan en Hoy

El pasado viernes 14 de mayo, durante el concurso de “Las Estrellas bailan en Hoy” el cual se transmite durante el programa matutino, ocurrió algo que hizo que Macky González no terminara su actuación a lado de Tinieblas Jr y es que el luchador le dio una nalgada a la exparticipante de Guerreros 2020 la cual no estaba marcada en la coreografía.

Ante esta acción, Macky González dijo sentirse agredida y ya no estaba dispuesta a seguir en la competencia a lado de una persona que por la adrenalina no podía contenerse, sin embargo, al dar a conocer lo que había sucedido a los jueces, estos no mostraron apoyo hacia la mujer.

Los jueces no la apoyan

Y es que Macky externó su molestia pues no le pareció que su compañero la tocara sin su consentimiento, por tal motivo no pudo concentrarse y seguir con la coreografía.

Ante esto Latin Lover aseguró que Macky había actuado de forma antiprofesional pues el público no debe de darse cuenta de los malos entendidos entre la pareja, esta crítica la respaldó Lola Cortes mientras que Andrea Legarreta no mencionó nada al respecto.

Ante estas críticas, usuarios en redes sociales condenaron el actuar de los jueces por no apoyar a Macky y ante esto decirle que no es profesional con su trabajo.

Dan carpetazo a su caso

Usuarios de redes sociales pensaron que este lunes alguno de los involucrados hablaría al respecto o bien ofrecerían una disculpa a Macky tal y como ocurrió con el caso de Nath Campos cuando Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre no apoyaron a la víctima.

Sin embargo, este lunes 17 de mayo, el caso de Macky y Tinieblas ni siquiera fue mencionado y durante el resumen de lo que ocurrió el viernes en “Las Estrellas bailan en Hoy” su participación no fue mencionada.

Lo único que dijeron al respecto es que Macky espera regresar a la competencia si es que existe un repechaje.

bmz