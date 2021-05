TODAS las veces que en el programa HOY no han apoyado a las víctimas de abuso

El pasado viernes 14 de mayo, durante el concurso de baile “Las estrellas bailan en Hoy” Macky González no pudo terminar la coreografía debido a que su pareja de baile, el luchador Tinieblas Jr. se dejó llevar por la “adrenalina” del baile y le dio una nalgada a la también atleta,misma que no autorizó, esta acción fue minimizada por los jueces de dicho concurso, sin embargo, no es la primera vez que en el programa Hoy no apoyan a las víctimas de abuso.

Y es que en enero de 2021, la influencer Nath Campos reveló haber sido violada por uno de sus mejores amigos mientras ella estaba en estado de ebriedad, ante esta noticia, Martha Figueroa, Andrea Legarreta y Arath de la Torre emitieron su punto de vista el cual generó polémica en redes sociales.

Caso Nath Campos

La primera en hablar al respecto fue Martha Figueroa quien cuestionó a Campos el por qué tomaba de tal forma hasta no acordarse lo que pasó, siguió Andrea Legarreta quien no entendía por qué la influencer seguía teniendo contacto con su agresor.

Finalmente Arath de la Torre dudó de la veracidad de los hechos que narró Campos y aseguró que cualquier persona podía denunciar algo que sucedió en una borrachera.

Ante los comentarios de los conductores de hoy recibieron duras críticas en su contra, mismas que los obligaron a pedir una disculpa a nivel nacional durante el programa Hoy, tanto Martha Figueroa como Andrea Legarreta y Arath de la Torre admitieron que se habían equivocado.

Caso Macky González

Tal y como lo mencionamos al principio de esta nota, el pasado viernes 14 de mayo, Macky Gonzalez denunció durante el programa Hoy haber sido violentada sexualmente por su compañero de baile, el luchador Tinieblas Jr. quien en un momento de euforia durante la coreografía se le hizo sencillo darle una nalgada a la exparticipante de Guerreros 2020.

Ante el acto inesperado, Macky visiblemente consternada no pudo concentrarse y seguir con la coreografía por lo que fue evidente su molestia, además que lo externo a los jueces pese a su queja, Andrea Legarreta se limitó a dar su opinión sobre la coreografía.

Mientras que Latin Lover aseguró que sí había una falta de respeto por parte de Tinieblas Jr, pero que también Macky faltó al respeto por no terminar la coreografía pues tuvo que ser “profesional” para que el público no se enterara y ellos pudieran hablar de lo que sucedió en camerinos.

Por su parte Lolita Cortés aseguró que era una lástima “todo lo sucedido, todo”, sin embargo, reveló que estaba de acuerdo con todo lo que había dicho Latin Lover.

Redes sociales en contra de Hoy

Luego de lo sucedido en el programa Hoy, el nombre de Macky rápidamente se convirtió en tendencia debido a lo sucedido y a diferencia de cuando la atleta participaba en Guerreros 2020, en esta ocasión usuarios de redes sociales mostraron su total apoyo a la deportista.

Pues son muchos los tweets en los que defienden el actuar de Macky y así mismo condenan al programa Hoy por no apoyar a Macky tras la agresión sexual de la que fue víctima en pleno program en vivo y a Tinieblas Jr. quien terminó ofendido porque su compañera le reclamó y no terminó la coreografía.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

bmz