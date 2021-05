Macky recibe apoyo tras acoso sexual de Tinieblas Jr.

A pesar de que cada vez más la lucha feminista ha tenido más visibilidad, aún persisten muchos actos de conducta inapropiadas de hombres contra mujeres, incluso en los medios de comunicación.

Un claro ejemplo, fue el tocamiento que le hizo el luchador Tinieblas Jr. a la atleta e influencer, Macky González mientras participaban en el programa ‘Las estrellas bailan en Hoy’ de Televisa.

Contrario lo que se pensaría, los conductores y jueces del programa, la criticaron por parar su número y la tildaron de ‘poco profesional’. Sin embargo, Macky decidió retirarse la competencia de baile, aunque la pareja era una de las favoritas del público para ganar.

“Yo sé que aquí es un tema artístico, pero yo también invito a todas las personas, todas las mujeres, que si en algún momento no están de acuerdo en que les hagan algo, no se queden calladas”, expresó Macky al borde las lágrimas durante la transmisión del programa.

Por su parte, Tinieblas Jr. hacia el final del programa pidió disculpas a la atleta, conocida por participar haber participado anteriormente en el Exatlón México.

“Una disculpa al jurado, a todo el público que nos está viendo. Yo soy un personaje para la familia, para los niños. [...] La adrenalina te hace hacer cosas que ‘ay, caray’, pero tienes que seguir. De verdad, de todo corazón y con todo el respeto que te tengo, mi querida Macky, una disculpa”.

Mujeres apoyan a Macky

El momento incómodo que vivió Macky frente a miles de espectadores, lamentablemente generó críticas hacia Macky, por ‘participar en ese tipo de programas’ o ‘vestir de esa manera provocativa’.

Pero al mismo tiempo, recibió numerosas muestras de apoyo y se solidarizaron con ella, ante esa situación de conducta sexual inapropiada por parte de su compañero Tinieblas Jr. y acusaron a la producción de Hoy, de normalizar el acoso sexual y no actuar debidamente.

“¿Por qué normalizan la nalgada que le dio @tinieblasjrfull a @macky_mx? Viendo cómo están las cosas en el país, que poco empático fue el jurado”, escribió una usuaria de Twitter a la cuenta oficial del programa.

Macky agradeció el apoyo que ha tenido desde lo ocurrido y alzó la voz en nombre de las mujeres que han sufrido situaciones similares, compartiendo un poderoso mensaje en su Instagram.

“Día complicado pero esperanzador. Nadie tenga miedo de alzar la voz cuando algo no le parezca. No están solas. No estoy sola. Aquí nos respaldamos tod@s. Gracias x tanto amor ustedes son mi familia”.

AV