Luis Miguel: Así era en la vida real Hugo López, el “segundo padre” del “Sol”| FOTOS

Ha llegado la cuarta entrega de la exitosa serie de Luis Miguel y con ella lo que parece ser una pérdida más para “El Sol”, la de su mánager Hugo López, el argentino que lo acompañó cuando decidió alejarse de Luisito Rey y quien fue el responsable de que la carrera del cantante despuntara de nuevo para convertirse en lo que es hoy: un ícono de la cultura pop en México y en América Latina.

Lopéz se convirtió en su representante luego de que se diera la separación con Luis Rey y fue el encargado de darle a Micky un “segundo aire” y lanzar éxitos como “La Incondicional”.

Hugo López, de hecho, falleció al poco tiempo que Luisito Rey a causa del cáncer de colón, sin embargo, por lo que hizo por “El Sol”, se le llegó a considerar como el segundo padre del cantante.

En la serie hemos visto a este personaje de la vida de LuisMi interpretado por César Bordón, pero pocos conocen el verdadero rostro del argentino que llegó a México en la década de los 70 y se dedicó al medio del espectáculo.

Este representante que estuvo al lado de el itérprete de “Suave”, además de ayudar al nacido en Puerto Rico con su carrera en la música, López fue quien lo acompañó cuando Luisito Rey se hallaba agonizando y también apoyo para que Sergio, el hermano menor de Luis Miguel pudiera venir a México a vivir con él.

Hugo López falleció mientras “El Sol” se hallaba de gira por Paraguay.

De acuerdo con la esposa de Hugo, la periodista Lucía Miranda, “El Sol” se enteró sólo 14 días antes de la muerte en noviembre de 1993 de su representante que se hallaba internado en el hospital ABC de la Ciudad de México.

“Sí, Hugo, sí, sí… No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: ¡p*ta, esta p*nche enfermedad del cáncer! ¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo”.