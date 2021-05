Ésta película de Tom Holland está siendo golpeada por la crítica; aquí la razón

Tom Holland se está convirtiendo en uno de los actores favoritos de Hollywood, pues después de su papel de Spider-Man en la franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel, varios directores lo han elegido como su protagonista. Aunque muchos de sus films tienen buenas críticas, no es el caso de Chaos Walking.

Caos: El Inicio –como se llamó en Latinoamérica- no está siendo bien recibida por la crítica pues después varios problemas para su estreno, que no sólo incluyeron la pandemia y el cierre de actividades, la cinta de ciencia ficción que se postulaba como la siguiente gran saga juvenil, no superó las expectativas.

¿De qué trata Caos: El Inicio?

Este largometraje es una adaptación de la primera novela de la trilogía de ciencia ficción distópica escrita por Patrick Ness. La trama se basa en Todd Hewitt, (interpretado por Holland) es un chico que ha crecido en este lugar donde todas las mujeres desaparecieron y los hombres se ven afectados por una fuerza que exhibe todos sus pensamientos.

De repente, se encuentra a Viola (Daisy Ridley) una joven que se estrella en su planeta y con la que inicia una aventura llena de peligros para protegerla, descubriendo los oscuros secretos de su hogar y su pasado.

¿Cuáles son los problemas con la película de Tom Holland?

Chaos Walking comenzó a rodarse en 2017, es decir hace cuatro años, época en la que Holland estrenaba su primera película en solitario como el superhéroe de Marvel: Spider-Man: Homecoming. En tanto, su coprotagonista, Daisy Ridley, comenzó a trabajar en otra importante franquicia de Disney, Star Wars.

El mismo año en el que se filmó se hicieron los pases de prueba con público, sin embargo, los resultados fueron negativos, así que la producción intentó arreglarla, lo que elevó el presupuesto hasta $100 millones de dólares. Ya con la inversión aprobada se presentó otro problema, sus protagonistas tenían una apretada agenda que los llevó a grabar hasta el 2019.

Cuando ya estaba lista, llegó la pandemia del Covid-19 y volvió a retrasar su estreno hasta el 2021. De a cuerdo a Box Office Mojo, en lanzamiento de la cinta solo logró recaudar $13 millones de dólares, convirtiéndola en uno de los mayores fracasos comerciales del cine reciente. Debido a esto, los críticos apuntan que la saga no continuará.

mfa