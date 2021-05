Acapulco Shore 8: Crece rivalidad entre Nacha y Jacky, así fue su fuerte pleito

El capítulo 4 de la octava temporada de Acapulco Shore nos dejó impactados por toda la acción que nos presentaron, hubo prácticamente de todo: fiesta, alcohol, diversión, sensualidad y hasta peleas pues la rivalidad entre Nacha y Jacky se intensificó y protagonizaron una fuerte discusión que por poco termina en golpes.

La acalorada discusión fue uno de los momentos más tensos del cuarto capítulo de la producción de MTV Latinoamérica y el pleito inició porque Nacha mencionó que la actitud de Jacky ya le había colmado la paciencia pues le parece totalmente inaceptable que no pueda mover un dedo para conseguir sus cosas por lo que la integrante recién llegada a la producción no se quedó callada y le respondió que si no le gustaba su forma de comportarse se retirara del lugar.

Ambas participantes discutieron posadas en sus camastros, desde donde comenzaron a subir el tono y a manotear, sin embargo, el pleito quedó en suspenso pues el episodio finalizó enseguida de que Nacha retara a Jacky a arreglar sus diferencias a golpes, por lo que el siguiente capítulo de Acapulco Shore podríamos ser testigos de una intensa pelea.

Cabe mencionar que su rivalidad comenzó a tomar forma en el capítulo pasado en el que Jacky desato los celos de Nacha al conseguir atraer la atención de Jey, con quien en medio de la fiesta desaparecieron para tener intimidad en uno de los despachos de la lujosa mansión donde graba la serie.

Además, en este cuarto capítulo, Karime hizo que Jey eligiera ente Nacha y Jacky, el influencer se decantó por Jacky por lo que desató la furia de Nacha.

Otras rivalidades

Karime, Chile, Jey, Nacha e Isa son los integrantes que conforman el “Team Tendo”, sin embargo, los nuevos integrantes no se han adaptado del todo con los integrantes más veteranos pues constantemente hay roces con Fer, Alba Zepeda, Beni y la propia Jacky.

La temporada 8 de Acapulco Shore estrena un nuevo capítulo cada martes en punto de las 22:00 horas a través de la señal de MTV Latinoamérica y en la plataforma Paramount Plus donde están disponibles todos los capítulos de todas las temporadas del exitoso reality show.

La tensión está creciendo y Nacha ya tiene una lista de razones para armársela de peso a Jacky uD83EuDD2D #MTVAcaShore pic.twitter.com/lSpDXF49Ag — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) May 19, 2021

CBC