Natanael Cano dice que hará un dueto con Pepe Aguilar, pero con una condición

Hace tiempo se dieron a conocer la diferencias entre Natanael Cano y Pepe Aguilar, por lo que se creyó estaba sepultada la posibilidad de un posible dueto entre en cantante de música vernácula y el intérprete del género tumbado, sin embargo, durante una entrevista el joven de 21 años dijo que lo haría, sólo que con una condición.

Durante una dinámica el canal Vice en Español en YouTube, un fan le preguntó a Natanael: "¿para cuándo el feat con Pepe Aguilar?", a lo que Cano replicó con una gran sonrisa: "Próximamente, en el 2034 en holograma, ya muerto".

Con esta declaración, el cantante dejó en claro que las diferencias con Aguilar continúan, a pesar de que hace unos días salió en defensa de Ángela Aguilar, quien fue criticada por su interpretación del Himno Nacional durante la pelea del "Canelo" Álvarez.

Fue el año pasado cuando Aguilar y Cano hicieron públicas sus diferencias, luego de que el Escorpión Dorado cuestionara al intérprete ranchero sobre su opinión del género tumbado, la cual no fue nada favorable, lo que se terminó adjudicando Natanael, surgiendo en ese momento los dimes y diretes.

"Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados y que para todos hay gusto. Si todos tienen gustos diferentes ¿por qué abres el hocico? Ahí vas a tirar mie$&@/ con las palabras más mie$&@/ que pueden existir. Pinche vato pen)&@!?. De mi parte te puedes ir a la ve$&?!, tú y tus fans que ya están en la tumba, no existe ni uno, ni a mi jefa le gustas güey", declaró en su momento Cano.

A lo que Aguilar contestó a través de un video en su cuenta de Instagram: "Lo que estaba hablando no era ni siquiera de la música regional mexicana, por el amor de Dios; nomás se suben en un ladrillo y piensan que ya están volando. Que Dios te ayude, aunque seas grosero, consíguete un poco de educación…. no estaba hablando de ti, si tú piensas que cuando digo que la música es pinche y chafa, me refiero a la música que haces, tienes un problema, la neta".

