Noroi: The Curse, la película de terror que pocos terminan de ver por esta razón

El cine de terror japonés es digno de admiración, pues la mayoría de sus películas están llenas de leyendas y mitos que ponen los pelos de punta de cualquier espectador, por lo que no resulta sorprendente que algunos de sus filmes hayan sido tan escalofriantes que miles de espectadores relataron que no pudieron terminar de verlos, tal es el caso de Noroi: The Curse.

La película es tan aterradora que los creadores decidieron agregar una advertencia desde el inicio, la cual dice: "Este documental en video se considera demasiado perturbador para que lo vea el público", para después dar inicio a dos horas de momentos tan impactantes, que te podrían causar pesadillas.

A pesar de que el filme se estrenó en 2005, es probable que Noroi: The Curse no te sea un título familiar, esto debido a que no se estrenó en los cines de este lado del planeta, pero gracias a las plataformas streaming ahora se tiene la posibilidad de verla.

Considerada dentro del género J-Horror, esta película está relatada con estilo de "found footage" o "metraje encontrado", con el objetivo de meterse en la psique del público y plagar de elementos que hacen creer al espectador que lo que ven sus ojos realmente ocurrió. Cabe recordar que este estilo se empleó en The Blair Witch Project (El Proyecto de la Bruja de Blair), en 1999, y Paranormal Activity (Actividad Paranormal), en 2007, que ambos casos fueron todo un éxito en taquilla.

Es probable que estés pensando, "pero si no es real, ¿por qué resulta tan aterrador?", aquí es donde entra la genialidad de los creadores, quienes supieron realizar un producto inquietante a través de sus imágenes y secuencias perturbadoras, que juegan con la curiosidad de las personas.

¿De qué trata?

Lo ideal de toda película siempre es verla de principio a fin y qué mejor que sorprenderse sin tener mayor conocimiento de la trama, de esa forma cada nueva escena será algo inesperado y aterrador al mismo tiempo.

La película está grabada en el formato de documental, el cual fue hecho por un supuesto periodista llamado Masafumi Kobayashi, interpretado por Jin Muraki, quien desde hace años se especializa en lo paranormal y lleva tiempo investigando unos casos extraños, como son: una casa donde se escuchan los llantos de bebés que no existen, muertes inexplicables, a una adolescente que tiene habilidades psíquicas y la cacería de fantasmas, que tienen un final poco agradable.

Noroi: The Curse no explica cómo se encontró el documental que realizó el periodista Kobayashi, lo único que se sabe es que las cosas no terminaron nada bien para este experto en lo paranormal, pues tiene un final trágico y nada envidiable.

El creador de la película es Koji Shiraishi, quien pensó todo el marketing, al grado de inventar historias de demonios y rituales satánicos antiguos, logrando así conectar las historias que su personaje buscaba, por lo que en Japón se llegó a creer que toda la historia era real. Sin embargo, el mismo director aclaró que sí tomó elementos de algunas leyendas verdaderas, por lo que no descartó que algo de lo que ocurre en su filme haya sido verídico.

¿En qué plataforma se encuentra?

Esto quizá sea lo que más te agrade, pues no tendrás que invertir ni un sólo peso para verla, ya que se encuentra en YouTube, aunque tiene subtítulos en inglés, sólo tendrás que habilitar el caption en español y listo.

Es recomendable que si en verdad tienes ganas de asustarte, veas la película durante la noche y de preferencia solo, pues la experiencia podrá ser tal y como la imaginó el director.

