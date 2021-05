Christian NODAL no puede dormir y BELINDA es la culpable, así lo confesó el cantante

Es una realidad que cuando se está enamorado, todo el mundo nos pinta mejor. Tener una persona especial, una pareja que nos complemente, nos permite ver y vivir el mundo en un esplendor que, incluso, nos lleva a descansar mejor por las noches. Más aún, si compartimos ese espacio con la persona amada, el sueño se concilia perfectamente.

Para mala fortuna de Christian Nodal, en las semanas recientes no ha logrado obtener esto, puesto que está lejos de su amada Belinda y, por lo tanto, no concilia correctamente el sueño. Esto sucede a tal grado que el cantante padece insomnio y ha dormido muy poco.

Nodal pierde el sueño por Belinda

Así lo confesó el cantautor de 'Botella tras Botella', dejando claro que la cercanía de su famosa pareja le ayuda a dormir más cómodo y feliz, en tanto que la distancia no le permite sentirse tranquilo y seguro.

"Si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad", comentó Nodal en uno de sus posteos, manifestando que tenerla cerca en la cama es algo que le da paz.

Para rematar esto, envió un contundente mensaje a Belinda: "La falta que me haces", algo que el cantante siempre ha señalado sobre el amor que profesa a su pareja.

Ha dormido muy pocas horas últimamente

Para abundar en su momento y la falta de sueño, Nodal recordó que antes de Belinda, solía dormir poco por cuestiones de trabajo, pero ahora es por la distancia con ella que el insomnio le domina.

Ante esto, Nodal calculó que de las más recientes 120 horas (5 días) sólo ha podido dormir, aproximadamente, 18, dejando claro que la ansiedad, ausencia de su pareja, insomnio y fatiga, le están dominando.

maaz