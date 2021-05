¿Belinda encontró sustituto para Christian Nodal? Revelan FOTO de la cantante con otro hombre

Belinda y Christian Nodal son una de las parejas más mediáticas de la farándula y recientemente surgió un nuevo rumor en el que sugieren que la actriz ya encontró un sustituto para Christian Nodal debido a que fue ella misma quien compartió una fotografía con un hombre guapísimo en la que sale abrazándolo, por lo que los seguidores de la pareja de cantantes comenzaron a especular sobre una supuesta ruptura.

Todo empezó hace unas semanas cuando la pareja estuvo en España, donde Belinda participa en las grabaciones de la nueva serie de Netflix, “Bienvenidos al Edén” donde la actriz mexicana de origen español será una de las protagonistas.

Debido a la carga de trabajo de la intérprete de “El Sapito”, Christian Nodal habría decidido regresar a México ya que además de no pasar el suficiente tiempo con su pareja, sus obligaciones laborales también lo habrían obligado a regresar por lo que la pareja terminó separándose por algunos días.

Durante la estancia del cantante sonorense en México decidió visitar a su mamá, pues fue ella quien compartió historias en las que aparecía muy feliz junto a su hijo y fue en este lapso cuando Belinda compartió a través de historias una fotografía con hombre bien parecido al que abrazaba en la foto, por lo que las especulaciones de sus seguidores no se hicieron esperar, no obstante, no hay nada de qué preocuparse pues el misterioso hombre es nada más y nada menos que su fotógrafo.

Los rumores no se hicieron esperar. Foto: Especial

¿Quién es el hombre con el que aparece Belinda?

Alex Córdova es el nombre del hombre con quien posa Belinda y las especulaciones de un supuesto romance entre ambos surgieron debido a que él escribió que la amaba y ella respondió “yo más”, sin embargo, el cariño es de solo una amistad pues en ocasiones anteriores ya han trabajado juntos.

Córdova es un reconocido fotógrafo que trabaja con algunas de las estrellas más reconocidas de la farándula, incluso ha fotografiado a Christian Nodal. Según Alex Córdova muy pronto volverá a trabajar con Belinda por lo que invitó a sus seguidores a mantenerse atentos de sus redes para que no se pierdan la increíble sesión.

Con información de Soy Carmín

CBC